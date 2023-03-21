Özel sektör çalışanlarına talih kuşu kondu! İzin parası için flaş karar: Tamamen değiştirildi!

Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı ve çalışanın yıllık izin kullanmamasına ilişkin ön yargıya imza attı. Yargıtay kararıyla yakından ilgili özel sektör çalışanları için sevindirici bir haber var.
Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından etkileyen karara imza atan Yargıtay, kullanılmayan yıllık izinden çalışanın maaşına kesinti yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Yargıtay; Yıllık izin hakkının temelde tatil hakkıyla bağlantılı bir hak olduğuna dikkat çekti. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir genç iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini iddia ederek iş mahkemesine başvurdu. Davacı, işçiden ücret, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti talep etmiştir. Davalı şirketin avukatı, davacının iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu, zamanaşımına aykırı olduğunu, davacının davalı şirketin çalışanı olmadığını, hizmet verilen şirketlerde çalıştığını savundu. Özel güvenlik şirketi olan ikinci davalı ise, 6552 sayılı Kanun kapsamında çalıştırma şartlarından asıl işverenin sorumlu olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir. Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirketin kararına itiraz eden Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, davacının 8 yıllık görev süresi boyunca yıllık tatil yapmadığı olağan yaşam düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. İş mahkemesi yaptığı yeni incelemede yıllık izin ödeneğinin yüzde 30'unun ödenmesine karar verdi. Her iki tarafın avukatları kararı temyiz edince bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi. Kararda; Yıllık izin hakkının anayasal temeli olan bir izin hakkı olduğu, işçinin iş ilişkisinin devamı süresince ücret almadığı ve bu hakkından feragat edilemeyeceği hatırlatıldı. İşçinin, iş sözleşmesinin geçerliliği süresince kullanmadığı yıllık izin için ücret talep edemeyeceği vurgulandı. Çalışanın, iş akdinin devamı süresince izin talebinde bulunmasında meşru menfaatinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yargıtay'ın oybirliğiyle verdiği kararda, "Sözleşme sonunda ödenecek tatil ücretinden bedelsiz kesinti yapılması uygun değildir. İddianın 30'a çıkarılarak ileri sürüldüğü uyuşmazlıkta açıktır" Kanunda öngörülmemiş olan davacının tatil sonu ücreti üzerinden yüzde indirim yapılır. Yıllık izin hakkı, özünde tatil hakkıdır. Kullanılmayan yıllık izin, çalışanın maaşından kesilemez. Mahkemenin bilirkişi raporunda belirtilen tatil ücretinin düşürülmesine karar verilmesi yanlış olmuş, bu nedenle kararın iptali gerekmiştir." denildi.