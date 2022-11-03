Özel sektörde çalışan herkesi ilgilendiriyor! SGK düğmeye bastı! Yüzde 20 ve üzeri azalmalarda mesajla uyarılacaksınız







ÇALIŞANLAR MESAJLA, İŞVERENLER MEKTUPLA UYARILACAK!







Cumhurbaşkanlığı 2023 senelik programı kapsamında yapılan yenilikler dikkat çekti. Özel sektör çalışanlarının haklarının korunduğu bu yenilikler iş verenin adaletsizliğini ortadan kaldıracak. Cumhurbaşkanlığı 2023 senelik programında SGK sistemi kapsamında alınacak tedbirler ile yapılacaklar dikkat çekti. Programdaki 268. Madde kararı doğrultusunda çalışanlar ile işverenler tarafında sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yönetilecek.SGK maaşında azalma yaşayan çalışanları mesajla uyaracak. Atılan mesaj uyarı niteliği taşırken, konuyla ilgili işverene de mektup yollanacak.Program kapsamında özel sektörde çalışanlara dair, "Özel sektör çalışanı sigortalıların prime esas kazançlarının bir önce ki aya oranla %20 ve üzeri azalma yaşanması halinde bilgilendirme için kısa mesaj yollanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşverenlerle ilgili de, "Yapılan analizlerde kalifiye meslek mensuplarının istihdamını sağlayan ve kayıt dışı istihdamla eksik ücret bildirimi hakkında riskli olduğu düşünülen işverenlere ait bilgilendirme amaçlı mektuplar yollanacaktır." denildi.