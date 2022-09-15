Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Temmuz’da azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı özel sektörün ülke dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün ülke dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 sezonun sonuna göre 7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 sezonun sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 7,1 milyar dolar azalarak 154,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 85 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, daha önceki sezonun sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar dolar azalışla 17,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 7 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 346 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 215 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 sezonun sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 142 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 319 milyon dolar artışla 1196 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, daha önceki sezon sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 104,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun daha önceki sezon sonuna göre 169 milyon dolar artarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65,0'ının dolar, yüzde 31,6'sının Euro, yüzde 1,5'inin Türk lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,7'sinin dolar, yüzde 37,3'ünün Euro, yüzde 17,5'inin Türk lirası ve yüzde 3,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 20,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün ülke dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.