GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:37

Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların üniversite arayışları başladı. Peki özel üniversite fiyatları ne durumda? Özel üniversitede tıp fakültesi ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti


Üniversite tercih sürecine sayılı günler kala insanlar değerlendirebileceği fırsatları arıyor. Özel üniversitelerin fiyatları ise dudak uçuklatmaya devam ediyor. Sosyal medyada da gündem olan Tıp Fakültesi ücretleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Özel üniversite ücretleri

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önümüzdeki eğitim öğretim senesi için özel üniversitelerin fiyatları da belli oldu. Koç Üniversitesi'nin fiyatları sosyal medyanın gündemine oturdu. Koç Üniversitesi'nin belirlediği fiyatın içinde yemek ya da yurt ücreti yok. Koç Üniversitesi resmi açıklamasında Tıp fakültesi ücretinin KDV dahil 382 bin TL olduğunu duyurdu. Koç Üniversitesi açıklamasını şu şekilde yaptı; "Üniversitemizde eğitim öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 senesinde yerleşen öğrencilerin Tıp Fakültesi dışında programlar için ücreti KDV dahil 278 bin TL, Tıp Fakültesi KDV dahil 382 bin 300 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücretleri ise tüm bölümlerimiz için KDV dahil 278 bin TL olarak belirlenmiştir."

Dönemlik 139 bin TL



Koç üniversitesi açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Eğitim öğretim, yurt fiyatları ve burslar her sene Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ve o senenin üniversite bütçesi hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. Senelik eğitim fiyatları güz ve bahar dönemlerindeki dersleri kapsamaktadır ve ödemeler tüm sene için üniversite kayıt döneminde yapıldıysa fiyat hem güz hem bahar dönemlerini içine alacak şekilde dönemlik 139 bin TL olur ancak üniversite kayıt döneminde yalnızca güz ödemesi yapıldıysa bahar dönemi fiyatı için 2023 Ocak ayında açıklanmak üzere bir yükseliş olabileceğini de hatırlatmakta önem var."

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Son Haberler
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler...
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri ne zaman? Koroplast halka arz işlemleri hangi bankalardan yapılacak? Koroplast halka arz işlemleri...
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri...
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe...
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı!...
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini...
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler?...
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin...
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla...
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada...
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti!
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı...
Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem hakkında bilgiler
Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın...