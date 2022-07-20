Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti

Üniversite tercih sürecine sayılı günler kala insanlar değerlendirebileceği fırsatları arıyor. Özel üniversitelerin fiyatları ise dudak uçuklatmaya devam ediyor. Sosyal medyada da gündem olan Tıp Fakültesi ücretleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Özel üniversite ücretleriSınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önümüzdeki eğitim öğretim senesi için özel üniversitelerin fiyatları da belli oldu. Koç Üniversitesi'nin fiyatları sosyal medyanın gündemine oturdu. Koç Üniversitesi'nin belirlediği fiyatın içinde yemek ya da yurt ücreti yok. Koç Üniversitesi resmi açıklamasında Tıp fakültesi ücretinin KDV dahil 382 bin TL olduğunu duyurdu. Koç Üniversitesi açıklamasını şu şekilde yaptı; "Üniversitemizde eğitim öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 senesinde yerleşen öğrencilerin Tıp Fakültesi dışında programlar için ücreti KDV dahil 278 bin TL, Tıp Fakültesi KDV dahil 382 bin 300 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücretleri ise tüm bölümlerimiz için KDV dahil 278 bin TL olarak belirlenmiştir."
Dönemlik 139 bin TL
Koç üniversitesi açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Eğitim öğretim, yurt fiyatları ve burslar her sene Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ve o senenin üniversite bütçesi hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. Senelik eğitim fiyatları güz ve bahar dönemlerindeki dersleri kapsamaktadır ve ödemeler tüm sene için üniversite kayıt döneminde yapıldıysa fiyat hem güz hem bahar dönemlerini içine alacak şekilde dönemlik 139 bin TL olur ancak üniversite kayıt döneminde yalnızca güz ödemesi yapıldıysa bahar dönemi fiyatı için 2023 Ocak ayında açıklanmak üzere bir yükseliş olabileceğini de hatırlatmakta önem var."