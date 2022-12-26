Özer Hurmacı futbola geri dönüyor. Bursaspor'dan Özer Hurmacı hakkında flaş açıklama geldi







Tecrübeli isim yönetimle görüşmüş!







Özer Hurmacı'nın kariyeri

Lige verilen arada çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hazırlıkların tamamını Bursa'da sürdüreceklerini söyleyen İsmail Ertekin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Bursaspor'da top koşturan ve 1.5 sezon önce futbolu bıraktığını açıklayan Özer Hurmacı ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu.Özer Hurmacı'nın kulüp yöneticileri ile görüştüğünü söyleyen İsmail Ertekin oyuncunun kısa zamanda Bursa'ya geleceğini açıkladı. 1.5 senenin ardından futbola dönecek oyuncu için zor olacağını ancak bunu da Özer'in kendisinin belirleyeceğini söyleyen Ertekin, fiziksel kapasitesi iyi olursa oyuncuyu takımında görmeyi istediğini de belirtti.Kariyerine 2006 yılında Ankaraspor'da başlayan deneyimli orta saha üç sezon burada kaldı ve 2009 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada da toplam 3 sezon kalan Özer Hurmacı, daha sonrasında bir başka İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya imza attı. 1.5 sezon Kasımpaşa kariyerinin ardından 2013 sezonunun kış transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu. 2.5 sezon Bordo-Mavililer'de top koşturan Özer Hurmacı daha sonrasında sırasıyla Akhisarspor, Ankaraspor, Erzurumspor ve Sivasspor'da top koşturdu. Futbolcu 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Bursaspor forması giymesinin ardından futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kariyeri boyunca 406 maça çıkan deneyimli orta saha bu maçlarda 45 gol, 15 asist kaydetti.