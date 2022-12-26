SPOR
26 Aralık 2022 - 11:56

Özer Hurmacı futbola geri dönüyor. Bursaspor'dan Özer Hurmacı hakkında flaş açıklama geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin önemli açıklamalarda bulundu. Eski futbolcuları Özer Hurmacı'nın takıma geri dönebileceğinin sinyallerini veren teknik adam taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

SPOR
26 Aralık 2022 - 11:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özer Hurmacı futbola geri dönüyor. Bursaspor'dan Özer Hurmacı hakkında flaş açıklama geldi


Lige verilen arada çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazırlıkların tamamını Bursa'da sürdüreceklerini söyleyen İsmail Ertekin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Bursaspor'da top koşturan ve 1.5 sezon önce futbolu bıraktığını açıklayan Özer Hurmacı ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu.

Tecrübeli isim yönetimle görüşmüş!



Özer Hurmacı'nın kulüp yöneticileri ile görüştüğünü söyleyen İsmail Ertekin oyuncunun kısa zamanda Bursa'ya geleceğini açıkladı.

1.5 senenin ardından futbola dönecek oyuncu için zor olacağını ancak bunu da Özer'in kendisinin belirleyeceğini söyleyen Ertekin, fiziksel kapasitesi iyi olursa oyuncuyu takımında görmeyi istediğini de belirtti.

özer hurmacı bursaspora dönüyor

Özer Hurmacı'nın kariyeri

Kariyerine 2006 yılında Ankaraspor'da başlayan deneyimli orta saha üç sezon burada kaldı ve 2009 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.  Burada da toplam 3 sezon kalan Özer Hurmacı, daha sonrasında bir başka İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya imza attı.  1.5 sezon Kasımpaşa kariyerinin ardından 2013 sezonunun kış transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu. 

2.5 sezon Bordo-Mavililer'de top koşturan Özer Hurmacı daha sonrasında sırasıyla Akhisarspor, Ankaraspor, Erzurumspor ve Sivasspor'da top koşturdu. 

Futbolcu 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Bursaspor forması giymesinin ardından futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kariyeri boyunca 406 maça çıkan deneyimli orta saha bu maçlarda 45 gol, 15 asist kaydetti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman isyan etti. Ateşli olmasına rağmen zorla oynatılmış
Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman isyan etti. Ateşli olmasına...
Adriano:
Adriano: "Bugün bile ben bir Interliyim"
Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak iddialara yanıt verdi
Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak iddialara yanıt verdi
Altaylı futbolculardan Tuzlaspor maçında hakeme protesto. Hareketsiz durarak maçın bitmesini beklediler
Altaylı futbolculardan Tuzlaspor maçında hakeme protesto. Hareketsiz...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetimle görüştü! Devre arasında en az 3 transfer istiyor
Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetimle görüştü! Devre arasında en...
SGK'dan EYT hakkında heyecan verici paylaşım: Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara e-Devlet başvurusu!
SGK'dan EYT hakkında heyecan verici paylaşım: Emeklilik hakkı kazanan...
ABD'de fırtına felakete dönüştü: 41 kişinin öldüğü ülkeye gökten yarasa yağmaya başladı!
ABD'de fırtına felakete dönüştü: 41 kişinin öldüğü ülkeye...
Meteorolojiden yeni 5 günlük hava durumu tahmini: 18 il için yaklaşan fırtına, sağanak yağışlar ve kar için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Meteorolojiden yeni 5 günlük hava durumu tahmini: 18 il için yaklaşan...
Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını durduramadı!
Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını...
Hadise, sütyen takmadan yarı çıplak yatağa uzandığı bir poz paylaştı yer yerinden oynadı!
Hadise, sütyen takmadan yarı çıplak yatağa uzandığı bir poz paylaştı...
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Difteri ve tetanoz aşıları geri çekiliyor!
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Difteri ve tetanoz aşıları...
O Ses Türkiye'yi önce reddeden sonra katılan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz hakkında konuştu!
O Ses Türkiye'yi önce reddeden sonra katılan Ayça Ayşin Turan, Murat...
Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı! Çok sayıda eleman alınacak..
Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı! Çok sayıda eleman...
Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara imza attı!
Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara...
Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda kullanılamacayak
Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda...