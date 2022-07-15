Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlendi! Özge Gürel’in gelinliği göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Özge Gürel ve oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Almanya’da nikah masasına oturan ikilinin düğün görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kiraz Mevsimi isimli dizide başrolleri paylaşırken tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dünya evine girdi. Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği ikili, Almanya’da, Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında evlendi. Almanya’da gerçekleşen nikah töreninden görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.
Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin düğününe Özge Gürel’in gelinliği damga vurdu. Özlem Kaya imzalı bir gelinlik giyen güzel oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Serkan Çayoğlu ise Levon Kordonciyan tasarımı bir takım elbise giydi.
Sade bir nikahla dünya evine giren çift, nikah hediyeleri içinse Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışta bulundu.