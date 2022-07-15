MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 13:42

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlendi! Özge Gürel'in gelinliği göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dünya evine girdi. İkilinin düğün görüntüleri paylaşılırken güzel oyuncu Özge Gürel’in gelinliği düğüne damgasını vurdu. İşte çok konuşulan o gelinlik…

MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 13:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlendi! Özge Gürel’in gelinliği göz kamaştırdı


Ünlü oyuncu Özge Gürel ve oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Almanya’da nikah masasına oturan ikilinin düğün görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Özge ve Serkan çifti evlendi



Kiraz Mevsimi isimli dizide başrolleri paylaşırken tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dünya evine girdi. Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği ikili, Almanya’da, Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında evlendi. Almanya’da gerçekleşen nikah töreninden görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.

Özge ve Serkan çifti evlendi1

 Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin düğününe Özge Gürel’in gelinliği damga vurdu. Özlem Kaya imzalı bir gelinlik giyen güzel oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Serkan Çayoğlu ise Levon Kordonciyan tasarımı bir takım elbise giydi.

Özge ve Serkan çifti evlendi3

Sade bir nikahla dünya evine giren çift, nikah hediyeleri içinse Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışta bulundu.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Son Haberler
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun...
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi...
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı?...
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna...
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu...
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti bambaşka biri oldu!
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti...
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları...
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkına döndü!
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu...
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı! Araç sürücülerinin kullanabilmesi için farklı güzergahlar açıklandı! İşte o güzergahlar...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı!...
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl...
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar...
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den...
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami...
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!