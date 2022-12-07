MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 20:35

Özge Özpirinç'çi habersizce projeden çıkarıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşması beklenen Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı…

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 20:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı


Yakın zamanda anne olan Özgeözpirinç’çi ve yine yakın zamanda baba olan Kıraç Tatlıtuğ en son digital proje olan ‘Yakamoz-245’ dizisi için bir araya gelmişlerdi. Son dizilerinde de bir çok polemiğe sebep olan ikilinin yeni proje ‘Aile’ dizisi için bir araya geleceği konuşuluyordu. Bir anda alınan kararla tarafına haber verilmeden kasttan çıkarıldı. Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ

Sebebi bilinmiyor



Show Tv ekranlarında yayınlanması beklenen yeni proje de başroller kesinleşmişti. Ancak bilinmeyen bir sebepten ötürü son dakika gelişmesi ile kadın başrol Özge Özpirinç’çi çıkarıldı. Yerine güzel oyuncu Serenay Sarıkaya getirildi. Yeni proje için bebeği ile İstanbul’a dönen ancak habersizce kasttan çıkarılan Özge Özpirinçi’den henüz konu ile alakalı bir açıklama gelmedi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ

Son Haberler
Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor
Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor
Survivor Turabi yine sosyal medyanın gündeminde
Survivor Turabi yine sosyal medyanın gündeminde
Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında
Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında
Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklamıştı! Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklandı..
Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklamıştı! Yenilik Partisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünde anayasal güvence yasası için kurmaylarını Beştepe'ye topladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünde anayasal güvence yasası için...
Yayınlandığı dönemin efsanesi Behzat Ç. Geri döndü
Yayınlandığı dönemin efsanesi Behzat Ç. Geri döndü
Yerli Netflix dizisi Sıcak Kafa’ya Atilla Taş’tan büyük tepki
Yerli Netflix dizisi Sıcak Kafa’ya Atilla Taş’tan büyük tepki
Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi sonuçları açıklandı: Ortaya çıkan rakam 7.845 TL
Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi sonuçları açıklandı:...
Berna Laçin’den Mazhar Alanson’a büyük tepki
Berna Laçin’den Mazhar Alanson’a büyük tepki
Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e yenildi
Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı
Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı
Şahan Gökbahar’dan şaşırtan Recep İvedik açıklamaları
Şahan Gökbahar’dan şaşırtan Recep İvedik açıklamaları
TBMM'deki kavgada yaralanmıştı: İYİ Parti'den Hüseyin Örs'ün yoğun bakım tedavisi bitti!
TBMM'deki kavgada yaralanmıştı: İYİ Parti'den Hüseyin Örs'ün yoğun...
Türk-İş'ten asgari ücret toplantısı öncesi ilk açıklama: 7 bin 785 sınırından müzakereler başlıyor!
Türk-İş'ten asgari ücret toplantısı öncesi ilk açıklama: 7 bin...
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den gönülleri fetheden hareket: Aylık 100 bin TL bağışlayacaklar!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den gönülleri fetheden hareket:...