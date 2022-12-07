Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı

Yakın zamanda anne olan Özgeözpirinç’çi ve yine yakın zamanda baba olan Kıraç Tatlıtuğ en son digital proje olan ‘Yakamoz-245’ dizisi için bir araya gelmişlerdi. Son dizilerinde de bir çok polemiğe sebep olan ikilinin yeni proje ‘Aile’ dizisi için bir araya geleceği konuşuluyordu. Bir anda alınan kararla tarafına haber verilmeden kasttan çıkarıldı. Sebebi bilinmiyor
Show Tv ekranlarında yayınlanması beklenen yeni proje de başroller kesinleşmişti. Ancak bilinmeyen bir sebepten ötürü son dakika gelişmesi ile kadın başrol Özge Özpirinç’çi çıkarıldı. Yerine güzel oyuncu Serenay Sarıkaya getirildi. Yeni proje için bebeği ile İstanbul’a dönen ancak habersizce kasttan çıkarılan Özge Özpirinçi’den henüz konu ile alakalı bir açıklama gelmedi.