Özge Ulusoy’dan babasına son veda







İyi ki onun kızıyım







Manken Özge Ulusoy babası emekli asker Haydar Ulusoy’u elim bir trafik kazası sonucu kaybetmişti. Bu gün öğlen saatlerinde babasını son yolcuğuna uğurlayan Özge Ulusoy zor anlar yaşadı. Ankara’da defnedilen babasını son yolcuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan Özge Ulusoy herkesi yasa boğdu.Babasını son yolcuğuna uğurlayan Özge Ulusoy babasını son yolcuğuna uğurlarken yaptığı konuşma ile herkesi yasa boğdu. Özge Ulusoy; ‘ Babamı herkes tanırdı. Babam bir melekti. İnsanlara yardım eder onları korur kollardı. Anneme iyi bir hayat arkadaşı, bizlere çok iyi bir babaydı. Kimsenin kötü duasını almadığına eminim. Herkesin onu ne kadar sevdiğini ve üzüldüğünü görüyorum. Yazınları destek yorumlarını görüyorum ve babamın ne kadar iyi bir insan olduğunu tekrar anlıyorum. Çok şükür ki böyle bir babanın evladıyım. Benimle birlikte içimde yaşayacak, kötü bir yere gitmeyeceğini biliyorum o gidilebilecek en güzel yere gidiyor. Babam için dualarınızı istiyorum, huzurla uyusun.’ Dedi.