MAGAZİN
03 Nisan 2023 - 08:30

Özge Ulusoy son haliyle ağızları açık bıraktı! Ne yaptın kendine Özge! Dozunu kaçırdı...

Ünlü model ve oyuncu Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz günler bir güzellik merkezinin yolunu tutarak oradan paylaşımlarda bulunan Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçileri tarafından da dikkatlerden kaçmadı. Ulusoy'u takip edenler ünlü modele yorum yağdırdı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz...

MAGAZİN
03 Nisan 2023 - 08:30
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Özge Ulusoy son haliyle ağızları açık bıraktı! Ne yaptın kendine Özge! Dozunu kaçırdı...


2003 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve daha sonra podyumların gözde yüzleri arasında yer almayı başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medya gündemine oturdu.

Özge Ulusoy'un yüzündeki yıllar içinde sıkça konuşulan değişim takipçileri tarafından da dikkatlerden kaçmadı. Yakın tarihte babası trafik kazasında yaşamını yitiren Özge Ulusoy, çok halsizdi.



özge ulusoy

Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinin yolunu tutarak oran paylaşımlarda bulundu.

özge ulusoy

Yüzüne yapılan işlemlere Özge Ulusoy'un takipçileri eleştirdi.

Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki son hali; "İnsanlar kendilerine bunu neden yapıyor?", "Doğal güzelliğinize neden bunu yapıyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Biri dur desin" gibi yorumlara yer verildi.

özge ulusoy

özge ulusoy

özge ulusoy

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Doğukan SEVİGEN
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