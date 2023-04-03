Özge Ulusoy son haliyle ağızları açık bıraktı! Ne yaptın kendine Özge! Dozunu kaçırdı...













2003 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve daha sonra podyumların gözde yüzleri arasında yer almayı başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medya gündemine oturdu.Özge Ulusoy'un yüzündeki yıllar içinde sıkça konuşulan değişim takipçileri tarafından da dikkatlerden kaçmadı. Yakın tarihte babası trafik kazasında yaşamını yitiren Özge Ulusoy, çok halsizdi.Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinin yolunu tutarak oran paylaşımlarda bulundu.Yüzüne yapılan işlemlere Özge Ulusoy'un takipçileri eleştirdi. Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki son hali; "İnsanlar kendilerine bunu neden yapıyor?", "Doğal güzelliğinize neden bunu yapıyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Biri dur desin" gibi yorumlara yer verildi.