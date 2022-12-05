Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya geçerken ölümden kaçamadı..













HASTANEDEN ÖLÜM HABERİ GELDİ

Türkiye'nin sevilen modellerinden olan Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Haydar Ulusoy'un acı haberi geldi. Korkunç kazanın Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan uran Güneş Bulvarı'nda meydana geldiği öğrenildi. Dün saat 15.00 sularında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Elif N. idaresinde olan bir cipin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı lojmanların önündeki yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a hızla çarptı.Kazada ağır yaralandığı tespit edilen Haydar Ulusoy, sağlık ekipleri tarafından en yakın özel hastane kaldırılırken burada tedavi altına alınan baba Ulusoy'un akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu ve model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un albaylıktan emekli olarak ayrıldıktan sonra avukat olarak görev yaptığı belirtildi.Ulusoy'un cenazesinin yarın saat 11.00'de ilk olarak Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne getirileceği ve burada düzenlenen törenin ardından da İstanbul'a götürülerek orada toprağa verileceği açıklandı. Diğer tarafta kazada yara almadan kurtulan Elif N.'nin polis merkezindeki işlemlerinin de devam ettiği bildirildi.