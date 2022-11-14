Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:26

Özgül Kavruk kimdir, nereli, yaşı kaç? Özgül Kavruk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Dizilerin tanınmış isimlerinden olan Özgül Kavruk aynı zamanda mankenlikte yapmıştır. Oyunculuk başarısı ve fiziğinin kusursuzluğuyla beğenileri toplayan Kavruk hakkında merak edilenler değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır. Özgül Kavruk biyografisi...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:26
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Özgül Kavruk kimdir, nereli, yaşı kaç? Özgül Kavruk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Birden çok dizide rol alan Özgül Kavruk kimdir, kaç yaşında, nereli soruları internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Kariyerinde başarıdan başarıya koşan Kavruk'un hayatına dair merak edilenler ve yer aldığı diziler haberimizde

ÖZGÜL KAVRUK KİMDİR?

1977 yılında Aydın Söke'de dünyaya gelen Kavruk, annesi ve babası da öğretmendir. 1992 yılında henüz 15 yaşındayken İzmir'de modellik yapmaya başlayan ünlü oyuncu kısa süre içerisinde adını duyurmasıyla dizi teklifleri de beraberinde gelmeye başladı. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümününde tamamlamasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. İlk televizyon deneyimi ise Çiçek taksi olurken devamında ise Derman Bey isimli dizide yer aldı.

2002 yılında modelliği bırakmasıyla kendini oyunculuk sektörüne adadı. İngilizce ve Almanca da oldukça iyi olan Kavruk, 1999 tarihinde Ayıldız Kataloğu'nun kapak kızı oldu.

Kutsi ve Yasemin Ergene'nin bulunduğu Doktorlar dizisinde önemli bir role sahip olurken dizi teklifleri de peş peşe gelmeye başladı.

Özgül kavruk kimdir?

ÖZGÜL KAVRUK YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2014 – Hatasız Kul Olmaz

2012 – Sakarya Fırat

2011 – Kızım Nerede

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında

2006 – 2008 – Doktorlar

2007 – Arka Sokaklar (misafir oyuncu)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz

2005 – Nehir

2003 – Gurbet Kadını

2001 – Böyle mi Olacaktı?

2000 – Derman Bey

1995 – Çiçek Taksi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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