Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya patladı!













TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Alkollü içeceklere ve sigaraya gelen zam haberlerini sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 253 bin TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Aybaş, sosyal medya hesabında aldığı idari para cezası hakkında bir açıklama yaptı.Özgür Aybaş, Twitter hesabım üzerinden yayınladığı paylaşımında Twitter'da zamlı listeyi doğru olarak paylaşmasından dolayı bir tebligat aldığını ve tebligatta ise 253 bin TL idari para cezası kesildiğine dair bilginin yer aldığını söyledi. Aybaş paylaşımında aldığı tebligata itiraz etiğini de belirterek paylaşımında "Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir" ifadelerine yer verdi.Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce yayınladığı bir yazıda içki markalarının göründüğü görselin paylaşımını "reklam" olarak nitelendirmişti. Bu kapsamda bakanlığa bağlı olan Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, Tekel Bayileri Platformu’nda sözcü olarak görevli Özgür Aybaş’ın ilgili paylaşımını ve aynı zamanda içki fiyatları için uygulanacak olan zamları markaları da belirterek duyurmasını gerekçe göstererek kendisine idari para cezası kesti.