GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 00:30

Özgür Aybaş'tan tiryakileri üzen haber: 2 haftaya alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!

TİP Milletvekili Adayı ve Tekel Bayileri Platformu'nun başkanı Özgür Aybaş, katıldığı bir programda alkol ve tütünün artacağını söyleyerek, "Maalesef iki ayda bir alkol ve tütün tüketiminde bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki bir iki hafta içinde yüksek bir artış oranı var." dedi.

GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 00:30
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Özgür Aybaş'tan tiryakileri üzen haber: 2 haftaya alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!


Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Ankara Milletvekili adayı olan Tekel Bayileri Platformu'nun başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole gelecek olan yeni zam bilgisini paylaştı. Gazete Duvar'a ait YouTube kanalına katılan Özgür Aybaş, "Genellikle alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde TBS oranı altı ayda bir artıyor. Ne yazık ki artış oranının iki ayda bir arttığını gördük. Hatta önümüzdeki bir iki hafta içinde artış oranı yüksek olacak” dedi.

2 haftaya alkol ve sigaraya büyük zam geliyor

'VATANDAŞLAR, 'KİMYAGER OLDUK' DİYORLAR'



Tüketicilerin kaçak ürünlere yöneldiğini veya kendi alkollü içkilerini yapmaya çalıştığını söyleyen Aybaş, “Zaten insanların alım gücü yok. Vatandaşlar şimdi bunun çok klasik bir tabir olacağını söylüyorlar ama biz kimyager olduk. Artık vatandaşlar evde kendileri yapmaya başladılar. Bu durumlar artık ölüme yol açabilmektedir." diye konuştu.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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