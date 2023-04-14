Özgür Aybaş'tan tiryakileri üzen haber: 2 haftaya alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!







'VATANDAŞLAR, 'KİMYAGER OLDUK' DİYORLAR'







Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Ankara Milletvekili adayı olan Tekel Bayileri Platformu'nun başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole gelecek olan yeni zam bilgisini paylaştı. Gazete Duvar'a ait YouTube kanalına katılan Özgür Aybaş, "Genellikle alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde TBS oranı altı ayda bir artıyor. Ne yazık ki artış oranının iki ayda bir arttığını gördük. Hatta önümüzdeki bir iki hafta içinde artış oranı yüksek olacak” dedi.Tüketicilerin kaçak ürünlere yöneldiğini veya kendi alkollü içkilerini yapmaya çalıştığını söyleyen Aybaş, “Zaten insanların alım gücü yok. Vatandaşlar şimdi bunun çok klasik bir tabir olacağını söylüyorlar ama biz kimyager olduk. Artık vatandaşlar evde kendileri yapmaya başladılar. Bu durumlar artık ölüme yol açabilmektedir." diye konuştu.