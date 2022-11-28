EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 22:53

Özgür Demirtaş geleceği erken görmüş! 'Allah rahmet eylesin' diyerek açıkladı: Fakirler ve zenginler devri

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 8 yıl önceki öngörülerinin doğru çıktığını söyleyen Demirtaş, 'Allah rahmet eylesin' diyerek açıkladı.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 22:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özgür Demirtaş geleceği erken görmüş! 'Allah rahmet eylesin' diyerek açıkladı: Fakirler ve zenginler devri


Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda gündeme oturan ekonomist Özgür Demirtaş yeni bir paylaşımda bulundu. Yıllar önce yaptığı açıklamalarla Türkiye ekonomisinin bugününü gören Demirtaş’ın ekonomi yorumları tekrar gündeme geliyor.

Özgür Demirtaş katıldığı bir televizyon programında enflasyona ilişkin konuşarak, yıllar geçtikçe orta gelirlinin eriyeceğini ve bu orta direğin yarısını alt gelir, yarısını da üst gelirin paylaşacağını söylemişti. Ülkeler için de aynı şeylerin geçerli olduğunun altını çizerek dünyada çok gelişmeler ülkeler olduğunu, bir alt grup olduğunu dile getirmişti. Yıllar önce orta direk grubunun eriyip yok olacağını söyleyen Demirtaş bu görüşünü 2022 Türkiye’sinde yineledi.

“ Allah rahmet eylesin “ diyerek açıkladı



YouTube’da paylaştığı videoda “ Yıllar geçtikçe bu ortadaki grubun en aşağıya ve en yukarıya şeklinde ayrıldığını ve bu ülkelerin dağılımının daha farklı bir dağılım olduğunun görmeye başlayacağız. Bu son derece tehlikeli. Bu ne demek Türkiye için? Türkiye yaptığı seçimler ile gelecek 20 yıl içinde aşağıya mı düşeceğini yoksa bir basamak yukarıya mı çıkacağına karar verecek “ demişti.

Özgür Demirtaş bugün sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“ Yıllar yıllar önce öngördüğüm gibi: Orta Gelir grubuna Allah rahmet eylesin. Çok üzücü “ dedi. Daha önce Türkiye’nin ekonomi modelini değerlendiren Demirtaş, Türkiye’nin sürümden kazanma yoluna gitmesi yani doları artırıp, faizi düşürüp malını ucuzlatma yoluna giderse Afrika’nın bile Türkiye’yi 15 yıl sonra ekonomik olarak “ tokatlayıp geçeceğini” söylemişti.

Şimdi bu öngörülerinde haklı çıktığını söyleyen Demirtaş, orta gelir grubunun tamamen yok olduğunu ifade ederek “ Allah rahmet eylesin “ sözlerini kullandı. Özgür Demirtaş’ın bu paylaşımı fazla sayıda beğeni ve yorum aldı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...
Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...
Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız diyerek açıkladı!
Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız diyerek açıkladı!
Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten başvuru yapın
Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten başvuru yapın
Tapusu olanlar son 2 gününüz kaldı! Ödemeyene hem faiz hem ceza var
Tapusu olanlar son 2 gününüz kaldı! Ödemeyene hem faiz hem ceza var
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!
Son Haberler
Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı
Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor!...
POMEM başvuru sonuçları ilan edildi! POMEM sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
POMEM başvuru sonuçları ilan edildi! POMEM sınavı ne zaman, başvuru...
Fatih Terim'den sevenlerini hüzne boğan paylaşım!
Fatih Terim'den sevenlerini hüzne boğan paylaşım! "Tarifi imkansız..."
Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Final yapacağı konuşuluyordu: O karar diziseverlere soğuk duş etkisi yaptı!
Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Final yapacağı konuşuluyordu: O karar...
Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...
Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...
Kısmetse Olur'un gözde iki damat adayı yıllar sonra bir arada! Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın o görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti
Kısmetse Olur'un gözde iki damat adayı yıllar sonra bir arada! Semih...
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı...
Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigana tutuklama kararı!
Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e...
Asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi: Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş'in üst düzey yöneticileriyle görüşecek!
Asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi: Bakan Bilgin,...
Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız diyerek açıkladı!
Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü uygulanacak! Aday memurluk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü...
Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini açıkladı: 'En sevdiğim huyum kaderci oluşum'
Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini...
Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten başvuru yapın
Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten...
Hafsanur Sancaktutan'a eleştiri yağdı! Para var ama zevk yok: Topa tuttular!
Hafsanur Sancaktutan'a eleştiri yağdı! Para var ama zevk yok: Topa...
Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde salça, çay, tavuk, deterjan hepsi en ucuza satılacak!
Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde...