Özgür Demirtaş geleceği erken görmüş! 'Allah rahmet eylesin' diyerek açıkladı: Fakirler ve zenginler devri

Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda gündeme oturan ekonomist Özgür Demirtaş yeni bir paylaşımda bulundu. Yıllar önce yaptığı açıklamalarla Türkiye ekonomisinin bugününü gören Demirtaş’ın ekonomi yorumları tekrar gündeme geliyor. Özgür Demirtaş katıldığı bir televizyon programında enflasyona ilişkin konuşarak, yıllar geçtikçe orta gelirlinin eriyeceğini ve bu orta direğin yarısını alt gelir, yarısını da üst gelirin paylaşacağını söylemişti. Ülkeler için de aynı şeylerin geçerli olduğunun altını çizerek dünyada çok gelişmeler ülkeler olduğunu, bir alt grup olduğunu dile getirmişti. Yıllar önce orta direk grubunun eriyip yok olacağını söyleyen Demirtaş bu görüşünü 2022 Türkiye’sinde yineledi.
“ Allah rahmet eylesin “ diyerek açıkladı
YouTube’da paylaştığı videoda “ Yıllar geçtikçe bu ortadaki grubun en aşağıya ve en yukarıya şeklinde ayrıldığını ve bu ülkelerin dağılımının daha farklı bir dağılım olduğunun görmeye başlayacağız. Bu son derece tehlikeli. Bu ne demek Türkiye için? Türkiye yaptığı seçimler ile gelecek 20 yıl içinde aşağıya mı düşeceğini yoksa bir basamak yukarıya mı çıkacağına karar verecek “ demişti.