GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 11:26

Özgür Demirtaş ve Vedat Milor arasına 'su böreği' girdi!

Yemek gurmesi Vedat Milor ile ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ın arasına “su böreği” girdi. Twitter’da karşılıklı atışan Demirtaş ve Milor'un atışmaları sosyal medyada olay oldu.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 11:26
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özgür Demirtaş ve Vedat Milor arasına ‘su böreği’ girdi!


Ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı 'su böreği' paylaşımına, yemek gurmesi ve eleştirmeni Vedat Milor'dan farklı bir yanıt gelince, konu herkesi güldüren bir atışmaya dönüştü. Yemek eleştirmeni ve ekonomi eleştirmeni arasında yaşanan su böreği atışması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Özgür Demirtaş ile<a class= Vedat Milor ‘su böreği’">

'Su böreği'nde evrensel kriter!



Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘su böreği’ne övgüler yağdırdı. Bir böreğin bu kadar lezzetli olmak zorunda olmadığını belirten Demirtaş, ülkemizin yemeklerinin dieğr ülke yemeklerine göre çok lezzetli olduğunu savunarak 'Biraz disiplinli olsak Dünya’da yemek sektöründe rekorlar kırarız' ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerde beğeni ve yorum alırken en ilginç yorum ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan geldi.

Özgür Demirtaş ile Vedat Milor ‘su böreği’

Özgür Demirtaş'ın paylaşımının altına bir yorum yazan Vedat Milor, Demirtaş'a yemekleri nasıl karşılaştırdığını merak ettiğinini söyleyerek Demirtaş'tan biraz daha detay istedi ve "Evrensel kriterler neler?” şeklinde bir soru sordu.

Demirtaş ise ünlü yemek eleştirmenine yanıt vererek bu konuda uzman birine pek bir şek söylemenin mümkün olmadığını vurgulayarak, durumun tam da matematik gibi olmadığını sadece damak zevki olabileceğini söyledi. Özgür Demirtaş, yanıtının devamında aslında zevkler ve renklerin tartışılmayacağını ve bu nedenle de konunun gerçekte subjektif olduğunu dile getirdi.

Özgür Demirtaş ile Vedat Milor ‘su böreği’

Vedat Milor: Spaghetti Western filmlerindeki düelloda değiliz, sakin!

Sosyal medya kullanıcıları Özgür Demirtaş ve Vedat Milor arasındaki küçük atışmayı yakından taklip ederken atışmayla ilgili yüzlerce yorum birden yapıldı. Bu yorumları fark eden Vedat Milor ise, bir paylaşım yaparak diyaloglarının Spaghetti Western filmlerindeki düello sahnesi olmadığını, yanlış birşey yazdığını düşünüp yorumunu tekrar okumak zorunda kaldığını söyledi.

Özgür Demirtaş ile Vedat Milor ‘su böreği’

Ekonomist Özgür Demirtaş ise, ünü yemek gurmesi Vedat Milor'ün yorumu alıntıladı ve Milor'a katıldığını belirterek, “Aynen arkadaşlar büyütmeyin. Vedat bey alanında Türkiye’nin en iyisi." şekliden bir yorum yazdı. Türkiye’de tüm problemlerin bittiğini ve tek tartışılan konuların bunlar olmasını istediğini söyleyen Demirtaş, paylaşımında "O günler de ülkeye gelir umarım” ifadelerine yer verdi.

Özgür Demirtaş ile Vedat Milor ‘su böreği’

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
PTT yardım paraları yattı mı? PTT yardım parası nasıl sorgulanır? PTT yardım paralarını TC kimlik ile sorgulamak artık çok kolay
PTT yardım paraları yattı mı? PTT yardım parası nasıl sorgulanır? PTT yardım paralarını TC kimlik ile sorgulamak artık çok kolay
Son Haberler
Sıvıyağ, makarna ve çay fiyatlarına yeni zam kapıda! Etiketler değişmeden stoklarınızı yapın
Sıvıyağ, makarna ve çay fiyatlarına yeni zam kapıda! Etiketler değişmeden...
İrem Derici, ihmalkâr davranışının bedelini hastanede ödedi!
İrem Derici, ihmalkâr davranışının bedelini hastanede ödedi!
Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle kameralara yakalandı! Ünlü oyuncu genç kızlara taş çıkardı
Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle kameralara yakalandı! Ünlü...
Amine Gülşe, Mesut Özil'in imza töreninde yalnız bırakmadı! Dikkat çeken paylaşımıyla tam destek verdi
Amine Gülşe, Mesut Özil'in imza töreninde yalnız bırakmadı! Dikkat...
Altın, son 11 ayın kritik eşiğinde! Talepte azalma yükselme beklentilerini artıyor
Altın, son 11 ayın kritik eşiğinde! Talepte azalma yükselme beklentilerini...
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi...
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı?...
Gamze Özçelik'ten oğlu hakkında merak uyandıran paylaşım! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğulları Murathan...
Gamze Özçelik'ten oğlu hakkında merak uyandıran paylaşım! Uğur...
PTT yardım paraları yattı mı? PTT yardım parası nasıl sorgulanır? PTT yardım paralarını TC kimlik ile sorgulamak artık çok kolay
PTT yardım paraları yattı mı? PTT yardım parası nasıl sorgulanır?...
Twitter kullanım limiti nedir? Twitter kullanım limiti sorunu nasıl çözülür? Twitter kullanım limiti ile ilgili detaylar açıklandı
Twitter kullanım limiti nedir? Twitter kullanım limiti sorunu nasıl...
Taha Duymaz hangi estetik işlemleri yaptırdı? Taha Duymaz'ın estetikli halini gören takipçileri inanamadı!
Taha Duymaz hangi estetik işlemleri yaptırdı? Taha Duymaz'ın estetikli...
Diş ağrılarına ne iyi gelir? Diş ağrıları nasıl geçer? Diş ağrılarından kurtulmanın 8 yöntemi
Diş ağrılarına ne iyi gelir? Diş ağrıları nasıl geçer? Diş...
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun...
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna...
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu...