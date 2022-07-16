Özgür Demirtaş ve Vedat Milor arasına ‘su böreği’ girdi!

Ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı 'su böreği' paylaşımına, yemek gurmesi ve eleştirmeni Vedat Milor'dan farklı bir yanıt gelince, konu herkesi güldüren bir atışmaya dönüştü. Yemek eleştirmeni ve ekonomi eleştirmeni arasında yaşanan su böreği atışması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Vedat Milor ‘su böreği’">
'Su böreği'nde evrensel kriter!
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘su böreği’ne övgüler yağdırdı. Bir böreğin bu kadar lezzetli olmak zorunda olmadığını belirten Demirtaş, ülkemizin yemeklerinin dieğr ülke yemeklerine göre çok lezzetli olduğunu savunarak 'Biraz disiplinli olsak Dünya’da yemek sektöründe rekorlar kırarız' ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerde beğeni ve yorum alırken en ilginç yorum ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan geldi.
Özgür Demirtaş'ın paylaşımının altına bir yorum yazan Vedat Milor, Demirtaş'a yemekleri nasıl karşılaştırdığını merak ettiğinini söyleyerek Demirtaş'tan biraz daha detay istedi ve "Evrensel kriterler neler?” şeklinde bir soru sordu. Demirtaş ise ünlü yemek eleştirmenine yanıt vererek bu konuda uzman birine pek bir şek söylemenin mümkün olmadığını vurgulayarak, durumun tam da matematik gibi olmadığını sadece damak zevki olabileceğini söyledi. Özgür Demirtaş, yanıtının devamında aslında zevkler ve renklerin tartışılmayacağını ve bu nedenle de konunun gerçekte subjektif olduğunu dile getirdi.
Vedat Milor: Spaghetti Western filmlerindeki düelloda değiliz, sakin!Sosyal medya kullanıcıları Özgür Demirtaş ve Vedat Milor arasındaki küçük atışmayı yakından taklip ederken atışmayla ilgili yüzlerce yorum birden yapıldı. Bu yorumları fark eden Vedat Milor ise, bir paylaşım yaparak diyaloglarının Spaghetti Western filmlerindeki düello sahnesi olmadığını, yanlış birşey yazdığını düşünüp yorumunu tekrar okumak zorunda kaldığını söyledi.
Ekonomist Özgür Demirtaş ise, ünü yemek gurmesi Vedat Milor'ün yorumu alıntıladı ve Milor'a katıldığını belirterek, “Aynen arkadaşlar büyütmeyin. Vedat bey alanında Türkiye’nin en iyisi." şekliden bir yorum yazdı. Türkiye’de tüm problemlerin bittiğini ve tek tartışılan konuların bunlar olmasını istediğini söyleyen Demirtaş, paylaşımında "O günler de ülkeye gelir umarım” ifadelerine yer verdi.