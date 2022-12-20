Özgürlüğüne kavuşan ünlü şarkıcıdan bomba gibi geri dönüş







Cesur kostümlerinden ödün vermiyor







Başarılı şarkıcı Gülşen yaz başında bir sahnesinde kullandığı ithamlardan ötürü savcı karşısına çıkmış öncesinde tutuklanmış ardından evi hapsi ile serbest kalmıştı. Geçirdiği zor süreçte gerek hayranları gerekse halk tarafından destek yağmuruna tutulmuştu. Zor bir süreçten geçen ünlü şarkıcı bir markanın davetinde sahne aldı.Başarılı şarkıcı dün akşam bir davette sahne aldı. Aylar sonra sahneye dönüşüyle büyük ilgiyle karşılanan Gülşen yine çok konuşulacak bir sahneye imza attı. Cesur sahne kostümleri ile adından sık sık söz ettiren Gülşen sahneye dönüşünde de stilinden ödün vermedi. Dönüşü sosyal meydada büyük yankı uyandıran başarılı şarkıcıya destek ve harika yorumlar yağdı.