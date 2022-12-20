Başarılı şarkıcı Gülşen yaz başında bir sahnesinde kullandığı ithamlardan ötürü savcı karşısına çıkmış öncesinde tutuklanmış ardından evi hapsi ile serbest kalmıştı. Geçirdiği zor süreçte gerek hayranları gerekse halk tarafından destek yağmuruna tutulmuştu. Zor bir süreçten geçen ünlü şarkıcı bir markanın davetinde sahne aldı.
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 11:04
Özgürlüğüne kavuşan ünlü şarkıcıdan bomba gibi geri dönüş
Şarkıcı Gülşen'in geri dönüşü çok ses getirdi...
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 11:04
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