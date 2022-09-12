'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'













Aşık, “Eklem ağrılarında ve kas hastalıklarında iyileşme sağlar, ağrı tedavisinde etkilidir, hafızayı kuvvetlendirir, uykuyu düzenler anksiyetede olumlu etkisi vardır” şeklinde konuştu. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, ozon tedavisi hakkında bilgilendirdi. “Ozon, üç oksijen atomundan oluşan kararsız bir moleküldür” diyen Aşık, “Atmosferde doğal olarak bulunan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Ozon tedavisi ise belli miktarlarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine uygulama sürecidir. Sistemik ozon uygulamalarından sonra kandaki oksijen seviyesi hissedilir düzeyde artar” şeklinde konuştu.Ozon tedavisinin tek başına ya da diğer tedavilere destek vererek kullanılabileceğini söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Ozon, diyabetin sistemik yan etkilerini azaltır ve özellikle ayak bölgesinde kapı araladığı uyuşma ve ağrı gibi semptomların azaltılması ve dolaşım bozukluklarının tedavi edilmesinde uygulanmaktadır. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak, damar tıkanmalarında yardımcı bir tedavidir. Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kanın akışkanlığını artırarak oksijenlenmeyi artırır, dokuların beslenmesini sağlar” dedi.