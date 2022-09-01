Özür Dilerim filmi vizyona ne zaman giriyor, oyuncuları kim? Özür Dilerim filmi ile ilgili merak edilenler

Özür Dilerim filmi

Özür Dilerim filmi oyuncuları

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Gizem Karaca

Özür Dilerim filmi film severler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Özür Dilerim filmi ne zaman yayınlanıyor? Özür Dilerim filmi oyuncuları kimler? Özür Dilerim filmi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Özür Dilerim filminin yapımcılığını 25 Film yapımcılık üstleniyor. Filmin aynı zamanda sinema için değil dijital platform için çekildiği de öğrenildi. Aynı zamanda filmin senaryosunu İbrahim Büyükak üstleniyor.Özür Dilerim filminde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca gibi sevilen isimler yer alacak.İbrahim Büyükak İlginç Bazı Olaylar dizisinin senaristliğini ve başrolünü üstlenmişti. Özür Dilerim filminin de senaryosunu üstleniyor ve oyuncu olarak kadroda yer alacak. Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde Bursa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayarak BKM Mutfak ekibine dahil olmuş ve oyunculuk ve senaryo eğitimi almıştır. BKM Mutfak bittikten sonra 3 Adam programını çekmişler ve Küçük Esnaf, Bayi Toplantısı, Yol Arkadaşım gibi filmlerin senaryosunu yazarak başrol oynamıştır.Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'da dünyaya gözlerini açmıştır. Başarılı oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022 tarihinde dünya evine girmiştir. Başarılı şarkıcı Koç, Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. BKM Mutfak ekibine dahil olmadan önce söz yazarlığı yapmış ve birçok isme şarkı vermiştir. Çok Güzel Hareketler programında başarılı oyunculuk performansını sergilemiş ve şarkılarıyla da kariyerini yükseklere taşımıştır. Çok Filim Hareketler Bunlar ve Yol Arkadaşım filmleri kadrosunda da yer almıştır.Gizem Karaca 1992 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Benim Hala Umudum Var, Büyük Selçuklu, Güzel Köylü, Baraj gibi dizilerde yer almıştır. Birçok sinema filminde de yer alan oyuncunun boyu 1.70, kilosu 53'tür. Gizem Karaca Güzel Köylü dizisinde rol arkadaşı olan Berk Cankanat ile bir süre beraberlik yaşamış, daha sonra Kemal Ekmekçi ile beraber olmuştur.