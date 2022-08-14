PAEM sınavının kopya iddialarına EGM'den yazılı yanıt!













EGM'nin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Geçtiğimiz günlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarında sorulan bazı soruların kopya olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların doğru çıkması sonrası sınav iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmişti. Gündem sarsan bu olayın ardından aynı iddia Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı için de ortaya atıldı. 2022 İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda sorulan soruların kopya olduğu yönünde ortaya atılan iddialar Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alırken Emniyet Genel Müdürlüğü, bu iddialara karşılık kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada ise incelemeler sonucunda benzer olduğu öne sürüle soruların sınavda sorulan sorular ile aynı olmadıklarının tespit edildiği bildirildi.PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nın sivilden Polis Memuru veya Polis Amiri alımıyla ilgili bir sınav olmadığı, sınavın sadece meslekte yükselme sınavı olduğu vurgulandığı açıklamada sınavın 3201 sayılı Kanununda yer alan 55. maddesindeki yönetmelik çerçevesinde yapıldığı aktarıldı. 3 aşamadan oluşan PAEM sınavının ilk aşamasının ilgili yönetmeliğin 16. maddesi içinde belirtilen konuları ölçüldüğü bir sınav olduğunun aktarıldığı açıklamada söz konusu sınavın, ulusal alandaki düzeyde farklı meslekte yükselme sınavlarını başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. En son 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilen PAEM 7 yazılı sınavında kopya soruların kullanıldığına dair ortaya atılan söylentilerin kamuoyunun yanlış yönlendirdiğinin tespit edildiğinin aktarıldığı yazılı açıklamada söz konusu yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konularının işlenerek soruların hazırlandığı ve hazırlanan soruların da hiçbirinin iddia edildiği gibi deneme sınavındaki sorularla benzerlik göstermediğinin tespit edildiği ifade edildi. Sınavın ikinci aşamasında ilgili yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan yönetmelik çerçevesinde sınava giren adayların kabiliyet ve fiziki yapısının değerlendirildiği ve uygulamalı olarak yapılan sınavın da tamamen dijital ortamda gerçekleştirildiği aktarılan açıklamanın devamında sınavın 3. aşamasında ise, yönetmelikte belirtilmiş oranlarda toplamda en çok puan alan adayların yukarıdan aşağıya sıralanarak kazananların ve yedeklerin belirlendiği bir aşama olduğu aktarıldı. Ortaya atılan kopya iddialarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nin 5 kişilik bir komisyon oluşturduğu ve yapılan incelemeler sonucunda ise sınavda sorulan sorularla deneme sınavlarında sorulan soruların hiçbirinin, birbirleri ile aynılık göstermediğinin tespitinin yapılmadığı bilgisi de açıklamanın sonunda yer aldı.