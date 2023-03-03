SAĞLIK
03 Mart 2023 - 23:30

Pahalı kremlere servet dökmeyin! Evde 5 dakika bunu uygulayanın kırışığı kalmıyor

Özellikle kadınlar yaşın ilerlemesiyle yüzlerinde ki kırışıklıklara karşı botoksa yönelirken bu karışımla beraber resmen cildiniz mermer gibi olacak. Hem cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olacak hem de nemlendirecek bu maske tarifi haberimizde.

SAĞLIK
03 Mart 2023 - 23:30
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Pahalı kremlere servet dökmeyin! Evde 5 dakika bunu uygulayanın kırışığı kalmıyor
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Belirli yaş sonrasında cildimizde oluşabilecek kırışıklıklara karşı önlemler alınırken özellikle kolajen üretiminin yavaşlatılması kırışıklıklarının başlıca nedeni haline geldi. cildin ise sahip olduğu elastikiyet özelliğini yitirmeye başlamasına görülmemiş maske tarifi geldi. Botoks uygulaması ile özellikle yüz bölgesindeki kırışıklık görünümlerinin giderilmesi sağlanmaktadır. Evde doğal yöntemlerle hazırlayabileceğiniz doğal maskeler için domatesin mucizevi faydaları saymakla bitmedi.

Domates maskesi

DOMATESİN BU ETKİSİNİ KİMSE BİLMİYORDU



Domatesin içinde cildin nemlenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olan maddeler bulunurken domates maskesi önerileri herkes tarafından gündeme geldi. Domatesin kabuğunun soyulması ve ezilmesi gerekirken içeriğine bir tatlı kaşığı zeytinyağ eklenerek karıştırılır. Temiz cildinize bu karışımı sürerek 20 dakika bekletin. Devamında bol su ile cildinizi temizleyebilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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