Pahalı kremlere servet dökmeyin! Evde 5 dakika bunu uygulayanın kırışığı kalmıyor







DOMATESİN BU ETKİSİNİ KİMSE BİLMİYORDU







Belirli yaş sonrasında cildimizde oluşabilecek kırışıklıklara karşı önlemler alınırken özellikle kolajen üretiminin yavaşlatılması kırışıklıklarının başlıca nedeni haline geldi. cildin ise sahip olduğu elastikiyet özelliğini yitirmeye başlamasına görülmemiş maske tarifi geldi. Botoks uygulaması ile özellikle yüz bölgesindeki kırışıklık görünümlerinin giderilmesi sağlanmaktadır. Evde doğal yöntemlerle hazırlayabileceğiniz doğal maskeler için domatesin mucizevi faydaları saymakla bitmedi.Domatesin içinde cildin nemlenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olan maddeler bulunurken domates maskesi önerileri herkes tarafından gündeme geldi. Domatesin kabuğunun soyulması ve ezilmesi gerekirken içeriğine bir tatlı kaşığı zeytinyağ eklenerek karıştırılır. Temiz cildinize bu karışımı sürerek 20 dakika bekletin. Devamında bol su ile cildinizi temizleyebilirsiniz.