Denizlerin gözde balığı olarak bilinen hamsi, özellikle dar gelirli ailelerin en çok tercih ettiği balık çeşidi olarak bilinir. Havaların soğumasıyla beraber palamut yerini hamsiye bırakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kilosu 80 TL olan hamsinin güncel etiket fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Vatandaşları sevindiren hamsi fiyatları harekete geçirdi. Balıkpazarı esnafı Yusuf Çimen, sezona 80 liradan başlayan hamsinin 30 liraya kadar düştüğünü belirtirken palamut sezonunun kapanmasıyla hamsi fiyatlarının değiştiğine vurgu yaptı. Kış mevsimlerinin gelmesiyle beraber vatandaşların balık tüketimine rağbet göstermesi oldukça beklendik bir durum olarak görülüyor. Balık fiyatlarının yüksekliğinden ötürü tüketemeyen vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Hamdi fiyatları artık 30 TL olarak etikette yer aldı.
YAŞAM
13 Kasım 2022 - 15:38
Pahalılıktan hamsi yiyemeyenler bu haber size! Hamsi fiyatları düşüşe geçti etiketlerin yarı fiyatına satışlar başladı
Sezonun açılmasıyla beraber balıkçılarda yer alan etiketler cep yakacak derecede olması vatandaşlardan tepkilere neden oldu. Havaların soğumasıyla beraber kilosu 80 TL olan hamside ucuzlama görüldü. İşte hamsi fiyatlarındaki son nokta haberimizde
YAŞAM
13 Kasım 2022 - 15:38
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