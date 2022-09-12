DÜNYA
12 Eylül 2022 - 18:28

Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı

Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sind eyaletinde 1 milyonu aşkın kişide salgın hastalık bilgisi verildi.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 18:28
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Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı

Pakistan'da bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle salgın hastalık endişesi yaşanıyor. Sind Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon 79 bin kişinin salgın hastalığa yakalandığı belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte 12 bin 819 kişide astım ve çeşitli göğüs hastalıkları, 14 bin 339'dan fazla kişide de çeşitli deri hastalıkları tespit ettiği dile getirildi. Sağlık Departmanı ayrıca 15 bin 844 ishal, 2 bin 310 sıtma, 104 dang humması, 4 yılan ısırığı ve 13 köpek ısırığı vakası tespit edildiğini açıkladı. Bununla birlikte 19 bin 179 kişide çeşitli göz hastalıkları ve 23 bin 237 kişide de bazı hastalıklar bilgisi verildi.

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