Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!

Pakistan'ın Bahavalpur şehrine yakın bir yerden katliam gibi bir kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre Lahor kentinden yola çıkan Karaçi'ye doğru seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü Bahavalpur şehrine gelmesine yakın sürücüsünün kontrolünden çıkarak petrol yüklü tankere çarptı.
20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Ulusal basının son dakika olarak yayınladığı haberde, meydana gelen kazanın hemen ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken kazda 20 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderilirken kazada yaralan 6 kişinin hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.