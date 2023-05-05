DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 03:08

Pakistan'da okulda silahlı saldırı

Yetkililer, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kurram semtindeki bir okulda aralarında bazı öğretmenlerin de bulunduğu en az yedi kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 03:08
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Pakistan'da okulda silahlı saldırı

Polis, Devlet Lisesi Tari Mangal'ın öğretmenler odasında meydana gelen olaya çok sayıda silahlı kişinin karıştığını belirtti. Yetkililer, bu saldırının günün erken saatlerinde bölgede bir kişinin arabasında vurulduğu başka bir olayla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

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