Pakistan'da okulda silahlı saldırı

Polis, Devlet Lisesi Tari Mangal'ın öğretmenler odasında meydana gelen olaya çok sayıda silahlı kişinin karıştığını belirtti. Yetkililer, bu saldırının günün erken saatlerinde bölgede bir kişinin arabasında vurulduğu başka bir olayla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

