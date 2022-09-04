DÜNYA
04 Eylül 2022 - 17:06

Pakistan'da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı

Pakistan'da bin 265 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi nedeniyle yüz binlerce insanın çeşitli hastalıklara yakalandığı açıklandı.

DÜNYA
04 Eylül 2022 - 17:06
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Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı


Pakistanlı sağlık yetkilileri, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurdu. Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho, “Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. Ayrıca selden etkilenenler arasında şimdiye dek 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi” dedi.
Bakan Pechuho, Sind Eyaletinde solunum yolu hastalıkları da dahil olmak suretiyle diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde ülke genelinde bu ay 73 bininin doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadının bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu söyledi. UNFPA ayrıca sel nedeniyle neredeyse 1 milyon evin hasar gördüğünü hatırlatarak, _#2# ve kız çocuğunun cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.



Pakistan'da son olarak bin 265 kişinin sel nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ayrıca hükümet sel nedeniyle ulusal acil durum ilan etmişti.

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