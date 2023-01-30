DÜNYA
30 Ocak 2023 - 15:09

Pakistan'daki bir camide düzenlenen intihar saldırısında ortalık kan gölüne döndü: 32 ölü yüzlerce yaralı..

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan bir camide meydana gelen şiddetli patlama sonrasında 28 kişinin hayatını kaybettiği 150 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, intihar bombacısı saldırıyı caminin içinde gerçekleştirdi.

DÜNYA
30 Ocak 2023 - 15:09
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Pakistan’daki bir camide düzenlenen intihar saldırısında ortalık kan gölüne döndü: 32 ölü yüzlerce yaralı..


Pakistan'ın Peşaver kentinden gelen bir haber kamuoyunda büyük yankı buldu. Camide düzenlenen bir intihar saldırısında ortalık kan gölüne döndü.

Pakistan’daki bir camide düzenlenen intihar saldırısında ortalık kan gölüne döndü



Polis, patlamanın caminin bir kısmının yıkılmasına ve bir kısmının moloz altında kalmasına neden olduğunu söyledi. İlk raporlara göre, öğle namazının kılındığı sırada meydana gelen şiddetli patlamada 32 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken en az 150 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan’daki bir camide düzenlenen intihar saldırısında ortalık kan gölüne döndü

SALDIRIDA HEDEF POLİSLERDİ

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun camiye namaz kılmak için gelen polisler olduğunu ve karakolun yakınındaki camiye düzenlenen saldırının muhtemelen polislerin hedef alındığını söyledi.

Pakistan TV kanalı Geo News, olayın kalabalığın içinde patlayıcıları patlatan bir intihar bombacısı olduğunu bildirdi. Henüz kimse sorumluluğu üstlenmezken, Pakistan medyası saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Pakistan’daki bir camide düzenlenen intihar saldırısında ortalık kan gölüne döndü

Pakistan'ın Taliban'ı (TTP), geçen yıl İslamabad hükümeti ile ateşkesinin sona erdiğini duyurdu ve son zamanlarda saldırılarını artırdı. Geçen yıl ülkede meydana gelen terör saldırılarında yaklaşık 750 kişi hayatını kaybetmişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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