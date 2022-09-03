DÜNYA
03 Eylül 2022 - 16:31

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi

Pakistan'da Muson yağmurlarının sebep olduğu sel felaketinde 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı bin 265'e yükseldi.

DÜNYA
03 Eylül 2022 - 16:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi

Pakistan'da Muson yağmurlarının sebep olduğu sel felaketinde bilanço artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtilirken, sel nedeniyle ölenlerin toplam sayısının bin 265'e yükseldiği dile getirildi. NDMA, yaşamını yitirenlerden 22'sinin erkek, 18'inin kadın, 17'sinin ise çocuk olduğunu açıkladı.

Yetkililer Sukkur Barajı'ndaki su seviyesinin yükseldiğini ve sele yol açtığını söyledi. Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ise Ulusal Sel Müdahale ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumu Pakistan'ı desteklemeye ve bu kararlılıktan vazgeçmemeye çağırdı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto
Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto
Meksika’da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi
Meksika’da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi
Şili’de kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçuruma attılar
Şili’de kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçuruma attılar
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi
SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...