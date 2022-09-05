DÜNYA
05 Eylül 2022 - 09:30

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 450'si çocuk bin 314 kişi hayata gözlerini yumdu.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 09:30
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi


Pakistan'da Muson yağmurlarının kapı araladığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, 12'si çocuk 25 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 450'si çocuk olmak suretiyle bin 314'e yükseldiğini açıkladı. Haziran ayının ortasından beri sürmekte olan şiddetli Muson yağmurları nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Yaklaşık 33 milyon kişinin hayatını etkileyen sel felaketi nedeniyle milyonlarca kişi de evini kaybetti. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, UNICEF ve çeşitli organizasyonlara çağrıda bulunarak çocuk ölümlerinin araştırılmasını talep etti. Diğer yandan Pakistan hükümeti, şiddetli yağışlar nedeniyle en az 12 milyon dolarlık kayıp meydana geldiğini bildirdi.



Pakistan'da sel nedeniyle hastalık vakaları artıyor

Pakistanlı sağlık yetkilileri, muson yağmurlarının kapı araladığı sel felaketinden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurmuştu. Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho, “Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. Ayrıca selden etkilenenler arasında şuana kadar 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi” demişti. Bakan Pechuho, Sind Eyaletinde solunum yolu hastalıkları da dahil olmak suretiyle diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtmişti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde ülke genelinde bu ay 73 bininin doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadının bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu söylemişti. UNFPA ayrıca sel nedeniyle neredeyse 1 milyon evin hasar gördüğünü hatırlatarak, _#2# ve kız çocuğunun cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Haber Editörü
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