DÜNYA
17 Eylül 2022 - 15:10

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 545'e yükseldi

Pakistan'daki muson yağmurlarının sebep olduğu sel felaketinde vefat edenlerin sayısı bin 545'e yükseldi.

DÜNYA
17 Eylül 2022 - 15:10
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 545'e yükseldi


Pakistan'da Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının kapı araladığı sel felaketinde bilanço artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü sular altında bırakan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının bin 545'e, yaralıların sayılarının 12 bin 850'ye yükseldiği bildirildi. Selde toplam 1 milyon 921 bin 622 evin de hasar gördüğü aktarıldı. Ayrıca ülke genelinde 935 bin 795 büyükbaş hayvanın sel sularında sürüklendiği belirtildi.

Sel, 220 milyondan fazla nüfuslu ülkede 33 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkiledi. Selin sebep olduğu ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu dile getiriliyor.



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