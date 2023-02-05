Pakistan'da 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan, yakın zamanda ülkeden kaçan ve Dubai'de yaşayan Pervez Müşerref'in hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistan medyası, 79 yaşındaki Müşerref'in Dubai'de bulunan bir hastanede hayatını kaybettiği sırada bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı. Reformist bir kararla göreve gelmesinin ardından uluslararası destek kazanan Müşerref, ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olarak tanımlanıyordu.
DÜNYA
05 Şubat 2023 - 13:19
Pakistan'ın darbeci cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti!
Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Müşerref, Dubai'deki bir hastanede yaşamını yitirdi.
DÜNYA
05 Şubat 2023 - 13:19