Pakistan'ın darbeci cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti!













BİR SÜREDİR DUBAİ'DE YAŞIYORDU





Pakistan'da 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan, yakın zamanda ülkeden kaçan ve Dubai'de yaşayan Pervez Müşerref'in hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistan medyası, 79 yaşındaki Müşerref'in Dubai'de bulunan bir hastanede hayatını kaybettiği sırada bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı. Reformist bir kararla göreve gelmesinin ardından uluslararası destek kazanan Müşerref, ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olarak tanımlanıyordu.Uzmanlar ayrıca, Hindistan ile Pakistan'ın arasında sürekli kriz olarak değerlendirilen Keşmir meselesinin Müşerref döneminde çözülmeye yaklaştığına, ancak Müşerref'ten sonraki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediğine de dikkat çekti. Müşerref, 2013 Pakistan seçimlerine katılmak istedi ancak diskalifiye edildi ve 2007'de anayasaya aykırı olağanüstü hal ilan etmek ve yargı görevlilerini tutuklamaktan vatana ihanet ile suçlandı. 2007 yılında düzenlenen bir suikast ile hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto, Taliban'ın kendisini öldürmeyi planladığı bilgisine rağmen gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor.