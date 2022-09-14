YAŞAM
14 Eylül 2022 - 12:28

Palet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki farklı işyerinden 225 taşıma paleti çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucunda Antalya'da yakalandı. Şüphelinin seçip beğendiği paletleri çalması güvenlik kameralarına yansırken, bir diğer palet hırsızlığı olayında da şüpheli şüphe çekmemek için paletlerin üzerinde oturuyor numarası yaptı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 12:28
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Palet hırsızlarının rahatlığı ‘pes’ dedirtti


Hırsızlık olayları, Çeltikçi Mahallesi, Yavrudoğan ve ilçe merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı işyerinden 225 adet palet hırsızlığı yapıldığına yönelik ihbar Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve jandarmanın dedektifleri JASAT ile Taşağıl jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerinin güvenlik kameralarından başlamak üzere birden fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kamera görüntülerinden şahısların plakasız bir kamyonetle geldiğini, Serik ilçesinde araca 07 MB 6348 sayılı plakayı taktıklarını belirledi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği aracı kullanan yabancı uyruklu Abdülkerim E. yapılan takip sonucunda Antalya'da yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde her iki işletmeden taşıma paletlerini çaldığını itiraf eden Abdülkerim E., işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Abdülkerim E.'nin mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu bildirildi.



Seçip beğendiler, kamyonun kasasında sohbet ederek gittiler

İki işyerinden gerçekleşen palet hırsızlıkları işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin çok rahat davrandıkları, çok daha değerli olan palet markalarını alıp götürdükleri gözlendi. Şüphelilerin hırsızlık olayının ardından palet yüklü kamyonun kasasının üzerinde araç hareket halindeyken sohbet ederek gittikleri de görüntülere yansıdı.

Diğer taraftan Manavgat Hastane Caddesi Şelale yolu üzerinde bulunan bir işyerinden de taşıma paletleri çalındı. Güvenlik kamerasına yansıya bu olayda da, paletleri çalan kişinin paletleri alıp götüreceği sırada yoldan araç geçmesi üzerine paletlerin üzerine oturup beklediği, araçlar geçtikten sonra paletleri minibüse yükleyip gittiği gözlendi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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