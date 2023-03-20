YAŞAM
20 Mart 2023 - 18:00

Pamuğu çaya batırıp göze koymanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki: Büyükler bu işi biliyormuş! Artık her gün yapacaksınız

Herkesin bildiği göze koyulan pamuklu çayın saymakla bitmeyen faydaları ortaya çıktı. Göze koyulan pamuklu çayın mucizevi faydaları büyükannelerimizin söylediklerinin aynısı olduğu belli oldu. Bunu yapanlara göz rahatsızlığı uğramıyor.

YAŞAM
20 Mart 2023 - 18:00
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Pamuğu çaya batırıp göze koymanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki: Büyükler bu işi biliyormuş! Artık her gün yapacaksınız


Türkiye genelinde en çok tüketilen içeceklerden olan çay yeterli seviyede tüketilmesinin insan sağlına birçok faydası oldu. Geçmiş zamanlarda hemen hemen her sorunlara doğal çözümler üreten büyüklerimiz göz rahatsızlıkların önüne geçecek yöntemi duyurdu. Bu yöntem esasında gözdeki problemlerin tedavi edilmesine yardımcı olurken göze çay koymanın mucizevi faydaları belirlendi.

GÖZE ÇAY KOYMA YARARLARI

Göze çay koymanın en büyük faydalarının arasında olan şiş ve iltihaplı gözlerin tedavisinde yardımcı olunur. Kafein, hassas dokulardaki kan damarlarının daraltılması için tedavi yöntemi kullanılır. Siyah çayın içerisinde yer alan antioksidan gözdeki mikrobun kırılmasına yardımcı olunur.



Göze çay koyma faydaları

Göz kuruluğunun önüne geçer. Kırmızı gözün tedavisinde tercih edilerek tahriş durumları için kullanılır.

Çay maskesini tamamıyla doğal yöntem olarak tercih edilirken gözle alakalı olunan problemlerin neredeyse hepsinde çay uzman doktorlar tarafından öneriliyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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