Pamuğu çaya batırıp göze koymanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki: Büyükler bu işi biliyormuş! Artık her gün yapacaksınız







GÖZE ÇAY KOYMA YARARLARI







Türkiye genelinde en çok tüketilen içeceklerden olan çay yeterli seviyede tüketilmesinin insan sağlına birçok faydası oldu. Geçmiş zamanlarda hemen hemen her sorunlara doğal çözümler üreten büyüklerimiz göz rahatsızlıkların önüne geçecek yöntemi duyurdu. Bu yöntem esasında gözdeki problemlerin tedavi edilmesine yardımcı olurken göze çay koymanın mucizevi faydaları belirlendi.Göze çay koymanın en büyük faydalarının arasında olan şiş ve iltihaplı gözlerin tedavisinde yardımcı olunur. Kafein, hassas dokulardaki kan damarlarının daraltılması için tedavi yöntemi kullanılır. Siyah çayın içerisinde yer alan antioksidan gözdeki mikrobun kırılmasına yardımcı olunur.Göz kuruluğunun önüne geçer. Kırmızı gözün tedavisinde tercih edilerek tahriş durumları için kullanılır. Çay maskesini tamamıyla doğal yöntem olarak tercih edilirken gözle alakalı olunan problemlerin neredeyse hepsinde çay uzman doktorlar tarafından öneriliyor.