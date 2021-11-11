YAŞAM
11 Kasım 2021 - 10:15

Pamukkale'de bulunan siyam ikizi kaplumbağalar korumaya alındı!

YAŞAM
11 Kasım 2021 - 10:15
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Pamukkale'de bulunan siyam ikizi kaplumbağalar korumaya alındı!
 Dünyaca ünlü Pamukkale traverterleri için bölgeye gelen bir turist, bölgede yürüyüş yaptığı sırada vücutlarından birbirine yapışık iki başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Turist, durumu hemen yetkilere bildirdi ve bölgeye 'Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü' ekipleri geldi. 




Ekipler, henüz 2 veya 3 aylık olduğunu tahmin ettikleri siyam ikisi kaplumbağaları Pamukkale Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale' teslim ettiler. Kara kaplumbağasını hem yaşatmak hem de incelemek isteyen öğretim üyeleri kaplumbağalı üniversitenin laboratuvarına götürdüler.



Yapışık halde bulunan kaplumbağayı bir süre inceleyeceklerini söyleyen Prof. Dr. Eyüp Başkale, kaplumbağalara yakından bakıldığında bu türün siyam ikizi olduğunu gördüklerimi ve biraz daha detaylı incelendiğinde kaplumbağaların mide kısmından başlayan yapışıklıkla sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını gördüklerini belirtti. Arka bacaklarında tek bir bireye ait gibi olan kaplumbağanın doğada yaşamasının çok zor olduğunu ifade eden Başkale, bu siyam ikizi kaplumbağaları üniversitenin laboratuvarında yaşatmaya çalışacaklarını kaydetti.




 
# pamukkale# siyam ikizi# kaplumbağa# pamukkale üniversitesi
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