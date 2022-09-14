Pandemi dönemi ile ilgili verilen ilk emsal karar: Gerçekleştirilemeyen paket tur bedeli iade edilecek













Bir tur şirketinden ABD'ye gitmek üzere paket tur hizmeti alan tüketicinin şikâyetiyle gündemi meşgul eden konuyla konusu ile ilgili Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak açıklama yaptı. Bu kararın, sonrasında alınacak benzer kararlar için de önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Tüketici tur şirketine, 500 USD ödeme yapıyor. Ancak pandeminin ortaya çıkması nedeniyle ABD'ye gidemiyor. Bunun üzerine ödediği paranın iadesini istiyor. Ancak tur şirketi tüketiciye, danışmanlık hizmeti verdiği gerekçesiyle parayı iade etmiyor ve süreç burada başlıyor” diye konuştuHakem heyetine başvuran tüketicinin iade talebinin, heyet tarafından haklı görüldüğünü buna karşılık tur şirketinin de konuyu tüketici mahkemesine taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Yeniocak, “Mahkeme tüketiciyi haklı buldu ve iadesi istenen tutarın temyiz sınırının altında kalması nedeniyle dava, Yargıtay'a götürülemeden kesinleşti” dedi.Yeniocak, burada ilginç olan hususun Adalet Bakanlığı'nın, mahkemenin verdiği bu kararı incelemesi ve kanun yararına bozması için Yargıtay'a başvuruda bulunması olduğuna dikkat çekti. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin, Adalet Bakanlığı'nın kararı bozma talebini reddettiğini belirtti. Yargıtay'ın, davanın tüketici işlemi olması sebebiyle mahkemenin aldığı iade kararının haklı olduğuna hükmettiğini söyleyen Yeniocak, “Kovid-19 pandemisinin mücbir sebep sayılması ve tüketicinin bu yüzden sözleşmeden dönerek parasının iadesini istemesi konusunda emsal niteliğinde bir karardır” değerlendirmesini yaptı.