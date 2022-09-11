GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 09:14

Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi

Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl'de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa yetiştirmeye başardı.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 09:14
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Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi


Ankara'dan Bingöl Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 11 yıl önce atanan Mahmut Yıldırım, pandemi döneminde kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek için 2 dönümlük bir arazi satın aldı. Tarım alanında kendisini geliştiren, birden fazla meyve ağacı ve sebze çeşidi eken Yıldırım, ayrıca Rize, Aksaray, Mersin gibi illerden getirdiği tropikal meyve fidelerini de deneme amaçlı dikti. Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa gibi tropik meyveleri eken Yıldırım, Gojiberi'nin hem siyahından aynı anda kırmızısından ilk meyvelerini almaya başardı.



Satın aldığı yerin bundan önce çorak bir arazi olduğunu anlatan Mahmut Yıldırım, "Hacettepe'de fazla zaman çalıştıktan sonra 2011 yılında Bingöl'e tayin oldum. Yaklaşık 11 yıldır buradayım. Pandemi sürecinde burada bir arayış içerisine girdik. O arayışlardan biri de bir bahçe almaktı. Bu araziyi bulduk ve atıl durumdaydı. Burayı öncelikle organize ettik ve düzenli hale getirdik” dedi.

“Tropikal meyve yetiştirmek istedim”

Bingöl'de olmayan tropikal meyve yetiştirme çabasına girdiğini aktaran Yıldırım, “Burada tropikal meyve yetiştirme noktasına bir çabaya girdik ve an itibariyle Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojibery siyah ve kırmızı olmak suretiyle Likapa yetiştirebildik. Allah'a şükürler olsun an itibariyle ürünleri de almaya başladık. Ayrıca biber, patlıcan, domates, gibi onlarca sebze ve meyve ekiyorum. Çıkan ürünleri hem yiyor aynı zamanda da ihtiyaç sahiplerine para ödemeden dağıtıyorum. Birçok alanda yaptığımız çalışmaların meyveleri gördükten sonra bunu hem çevremize aynı zamanda da kendimize harcıyoruz. Çevremize verirken de herhangi bir ücret almadan, hem fidanlık noktasında aynı anda ürünler noktasında destek çıkıyoruz. İnsanlara tarla işleriyle toprakla uğraşmaları konusunda tavsiye ediyorum. Hem kendinize faydalı olabiliyorsunuz, aynı anda kendinize yararlı olabilirsiniz. Bütün stres ve enerjinizi burada atıp çok da harika bir hayata devam edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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