Pandemi krizi Starbucks'a bavulunu toplatmaya başlattı

Dünyanın en büyük kahve zinciri olarak bilinen Starbucks, pandemi ve enerji krizine daha fazla dayanamadı. Kirizin maliyetlere yansıması dev şirketi zor duruma sokarken İngiltere'deki faaliyetini sonlandırma planı yapmaya başlayan şirket, yavaş yavaş toparlanmaya başladı.
Starbucks İngiltere pazarından çekiliyor!
Starbucks şirketinin İngiltere pazarını gözden çıkarmasına ana gerekçe olarak ise Pret A Manger, Tim Hortons ve Costa adı verilen rakipleriyle büyük rekabete girmesi olarak gösteriyor. rakiple artan rekabet olduğu belirtiliyor.