Pandemi krizi Starbucks'a bavulunu toplatmaya başlattı







Starbucks İngiltere pazarından çekiliyor!











Dünyanın en büyük kahve zinciri olarak bilinen Starbucks, pandemi ve enerji krizine daha fazla dayanamadı. Kirizin maliyetlere yansıması dev şirketi zor duruma sokarken İngiltere'deki faaliyetini sonlandırma planı yapmaya başlayan şirket, yavaş yavaş toparlanmaya başladı.BBC’de yer alan bir habere göre dev kahve zinciri şirket, İngiltere pazarından çekilmesine gerekçe olarak yüksek rekabetle değişim gösteren tüketici tercihlerini gösterdi. Haberde ayrıca, binden fazla kahve dükkanı ile 4 binden fazla çalışana sahip olan Starbucks'ın, danışmanlık yapan Houlihan Lokey şirketine olası satın alımlar için alternatif teklifleri değerlendirmesi bakımından bir talepte bulunduğu belirtildi.Starbucks şirketinin İngiltere pazarını gözden çıkarmasına ana gerekçe olarak ise Pret A Manger, Tim Hortons ve Costa adı verilen rakipleriyle büyük rekabete girmesi olarak gösteriyor. rakiple artan rekabet olduğu belirtiliyor.