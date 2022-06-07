YAŞAM
07 Haziran 2022 - 23:56

Pandemi sonrası ilk Türk hacı kafilesi yola çıktı

Pandemi sonrası başlayan Hac ziyaretleri gerçekleşmeye başlarken yola çıkan ilk Türk kafilesi Suudi Arabistan’a ulaştı.Kafile havalimanında ilahiler ve zemzem suyu ikramı ile karşılandı.

YAŞAM
07 Haziran 2022 - 23:56
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Pandemi sonrası ilk Türk hacı kafilesi yola çıktı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2.5 sene etkisini sürdüren koronavirüs salgını etkisinin kaybetmeye başladığı şu dönemde 2 senedir gerçekleşemeyen Hac ziyaretleri tekrar başladı. Yurtdışından hacı adayı kabul etmeyen suudi arabistan ilk kez bu sene Hac ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Türkiye’den yola çıkarak Suudi Arabistan'a ulaşan ilk Türk hac kafilesine ise Medine'de bulunan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'nda anlamlı bir şekilde karşılandı. Büyük mutluluk yaşayan kafile oldukça heyecanlıydı. Türk hacılar, havalimanında Taleal Bedru Aleyna ilahisi eşliğinde karşılanırken, Hacı adaylarına zemzem suyu ikram edildi. Küçük çocukların ise hacı adayların üzerine çiçekler attığı görüntüler oldukça sevindirdi.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başladı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Nisan'da iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.İli ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilirken ,Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan, daha sonra Umre ziyareti gerçekleştirmişti.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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