GÜNDEM
27 Mart 2022 - 23:27

Pandemide son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde son 24 saatte 64 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiği açıklanırken 11 bin 194 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

GÜNDEM
27 Mart 2022 - 23:27
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Pandemide son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte Türkiye'nin yeni korona virüs tablosunda 11 bin 194 vaka tespit edildi. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Bir günde toplam 251 bin 242 test yapılırken açıklanan tabloda iyileşen hasta sayısı 15 bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564'e yükseldi.




2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye yer alıyor



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
En düşük aşılama  yine Şanlıurfa'da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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