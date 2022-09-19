YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:12

Panelvan ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yarandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde aynı yönde hareket halinde olan kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:12
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Panelvan ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yarandı


Kaza, Çameli ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; dün gece saat 11.00 sularında Yumrutaş'tan Denizli'ye doğru hareket halinde olan panelvan, sürücüsünün kontrolünde çıkması sonucu önünde ilerleyen Yavuz. A. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına doğru savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye birden fazla ekip yollandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı traktör sürücüsü Yavuz K.'YE ve panelvan sürücüsüne ilk müdahalede bulunurken, traktör içerisinde sıkışan Cüneyt Özkan Göymen'in (51) ise sıkışarak can verdiğini belirledi.



Emekli bankacı kaza yerinde hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan yoğun çabalar sonucu çıkarılan Göymen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Emekli bankacı olduğu öğrenilen Göymen'nin cenazesi, adli tıptaki işlemleri sonrası Çameli Yeni Mezarlığına defnedildi.

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