YAŞAM
30 Ekim 2022 - 17:16

Papara hesap kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralama cezası 2023

Papara hesap kiralaması ve cezası son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, papara hesabı kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralamanın cezası ne kadar? İşte detaylar...

YAŞAM
30 Ekim 2022 - 17:16
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Papara hesap kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralama cezası 2023


Kara para, yasadışı bahis ve para gibi işlemleri gerçekleştirmek için dolandırıcılar Papara hesabı olan kişileri farklı sosyal medya hesaplarından ulaşıp kiralama karşılığı olarak ücret vaat ediyor. Söz konusu dolandırıcılık olaylarının artmasının ardında Papara hesabı kiralamanın yasak olup olmadığı merak edildi.

PAPARA HESAP KİRALAMASI NE OLUYOR?

Papara hesap kiralaması, dolandırıcıların gerçekleştirdiği bir işlem. Papara hesabı olan vatandaşlara ulaşan ve belli aylık ücretle Papara hesaplarını kiralamayı istediklerini söyleyen dolandırıcılar, kiraladıkları hesaplara yasadışı para transferi için kullanıyor.



Papara hesabı kiralanması ile hesabın sahipleri, dolandırıcılara hesaplarına ait bütün yetkiyi veriyor ve istemsizce onların yasadışı işlemleri yapmasını sağlıyor.

PAPARA HESAP KİRALAMANIN CEZASI NEDİR?

Kiralanan hesaplarla yapılan bütün yasadışı işlemlerin sorumluluğu hesabın sahibindedir. Bundan dolayı yasadışı bir işlemle karşılaşan hesap sahibi durumu yetkililere bildirmediğinde 6-13 ay arasında hapis cezasına çarptırılıyor. Ayrıca bu hesap sahiplerine adli para cezası da uygulanıyor.

 papara hesap kiralama

PAPARA HESAPLARI NE KADARA KİRALANIYOR?

Papara hesabı kiralayarak yasadışı işlemler yapan dolandırıcılar hesap sahiplerine yüksek miktarda kira ücreti sunuyor. Ancak dolandırıcılar hiçbir şekilde sundukları fiyatları ödemiyor. Papara hesaplarının kirası şöyle:

- 800 TL

- 1000 TL

- 1500 TL

- 2000 TL

- 3000 TL

- 5000 TL

PAPARA HESABI ÇALINDIĞINDA NE YAPILMALI?

Papara hesabınız varsa ve bu hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız hemen Papara müşteri hizmetlerini arayarak bilgi vermeli ve gerekli işlemleri yapmalısınız.

PAPARA HESAP KİRALAMASI SOSYAL MEDYADAN NASIL YAPILIYOR?

Dolandırıcılar sosyal medyadan farklı reklamlarla beraber kurbanlara mesaj atıyor. Dolandırıcıların en çok kullandığı sosyal medya ağları ise İnstagram ve Telegram gibi uygulamalar oluyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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