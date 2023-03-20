Kredi
20 Mart 2023 - 08:30

Para arayan 30 TL verirse 20.000 TL'yi kapacak! Böyle kampanya ne duyuldu ne görüldü: Almayan pişman oluyor

Günümüzün temel sorunlarından biri olan para sıkıntısı, banka kredilerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Ancak zorlu ekonomik koşullardan korunmak isteyen birçok banka, faiz oranlarını/karlarını yükselterek tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı. O an devreye giren Türkiye Finans Katılım Bankası tüketici finansmanını tanıttı. Türkiye Finans Katılım Bankası kredi detayları neler, kimler krediyi alabiliyor, başvuru şartları neler? Sorularının cevapları merak uyandırdı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Kredi
20 Mart 2023 - 08:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Para arayan 30 TL verirse 20.000 TL'yi kapacak! Böyle kampanya ne duyuldu ne görüldü: Almayan pişman oluyor
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye finans Katılım Bankası, tüketici finansmanı ürünü ile hem yeni hem de mevcut müşterilerinin bütçelerine destek olacağını açıklayarak, düşük getirili ürünü hakkında bilgiler paylaştı.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI FİNANSMAN ÜRÜNÜNÜ DÜZENLEDİ!

Türkiye Finans Katılım Bankası, nakite erişimde zorluk yaşayan tüketiciler için bireysel finansal ürününü yeniden tasarladığını duyurdu ve başlangıç faiz oranı %1,79 olan finansal ürününü açıkladı. Katılımcı bir banka, ürününün vade sayısını 36 ay olarak açıklamış ancak üst limitin başvuru sahibinin banka geçmişine göre belirlendiğini belirtmiştir.



TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI İHTİYAÇ FİNANSMANI TAKSİTLERİ HESAPLANDI!

Türkiye Finans Katılım Bankası, %1,79'luk tüketici finansmanı ürünüyle zor durumdaki tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarırken, ilgili ürüne ilişkin maliyet tabloları da yayınladı ve tüketicileri aylık ödemeler konusunda bilgilendirdi.

 Birinci maliyet tablosu:

• Finansman tutarı: 20 bin Türk Lirası

• Kar oranı: %2,19

• Vade sayısı: 36 ay

• Taksit tutarı: 880,55 Türk Lirası

İkinci maliyet tablosu:

• Finansman tutarı: 10 bin Türk Lirası

• Kar oranı: %1,79

• Vade sayısı: 6 ay

• Taksit tutarı: 1.799,59 Türk Lirası

 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI BAŞVURUSU

Üst limite dair bir açıklamaya yer vermeyen banka en alttan oranla müşterilerin karşısına çıkmasıyla yoğun ilgi gördü. Hem mevcut müşterilerin hem de yeni müşterilerin bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı ekranından fonlama başvurusunda bulunabileceğini açıklayan katılımcı banka, şubeler aracılığıyla da fonlama başvurularını kabul edeceğini duyurdu. Banka, mali taleple ilgili olarak ibraz edilecek belgeleri şu şekilde sıralamıştır:

• Kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport

• Maaş bordrosu/ Gelir belgesi

• Serbest meslek ve işletme sahipleri için son bir yıla ait vergi levhası, onaylı gelir tabloları, imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi

• Ücretli çalışanlar için maaş bordrosu antetli kağıt aracılığı ile bildiriliyor ise firmaya ait imza sirküleri beyanı

• Gerekli görülmesi durumunda kefillere ilişkin evraklar

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ