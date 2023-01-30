Para arayanın dermanı geldi! 50.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Bu bankalar tomar tomar para dağıtıyor

QNB Finansbank ocak ayında çok sayıda kredi kampanyası düzenleyerek müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmaya başladı.
QNB FİNANSBANK'IN OCAK AYINDA DÜZENLEDİĞİ KREDİ KAMPANYALARI VE AVANTAJLARIOcak ayında, kredi kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar için çok sayıda kampanya düzenlenmeye başlandı. QNB Finansbank, vatandaşların nakit desteğine ihtiyaç duyduğu birbirinden farklı kredi paketleri hazırladı. Banka, borcu olan vatandaşlar için de bir paket sunuyor.
QNB Finansbank, sık sık kampanyalar düzenleyerek müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmaya çalışıyor. Bu kez, kamu çalışanlarına, bankasından maaş alanlara, borçlu vatandaşlara ve yeni müşterilerine ayrı ayrı kredi olanağı tanıyor. QNB Finansbank'ın 'Yeni Müşteri Kampanyası' için hazırladığı kredi paketi kapsamında, faizler yüzde 1,39'a düşürülürken; üst limit ise 50.000 TL olarak belirlendi. Vadeler 24 aya yükseltildi. Mevcut müşterileri için de özel kampanyalar düzenleniyor. 36 aya kadar vade seçeneği olan QNB Finansbank, ocak ayında müşterilerine avantajlı kredi seçenekleri sunmaya başladı. Son 1 yıldır kredi kullanmamış olanlar için 'Kampanyalı İhtiyaç Kredisi' paketi sunuluyor. Ayrıca, borçlu vatandaşlar için 'Borç Transferi Kredisi' adı altında bir kredi seçeneği sunuluyor. Kamu çalışanlarına 'Kamu Çalışanına Özel Kredi' sunan banka, bu kesimdeki müşteriler için avantajlı faiz oranları, uzun vadeler ve geri ödeme erteleme seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda, maaşını QNB Finansbank çatısı altında alanlar için 'Finansmaaş Kredisi' adı altında indirimli faiz oranları sunuluyor. Banka, ocak ayı kampanyaları kapsamında tüm vatandaşlara özel farklı kredi seçenekleri sunarak, kredi kullanımı konusunda vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.