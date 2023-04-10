Para arayışında olanlara ilaç gibi müjde! O banka faizsiz kredi dağıtacak: Tek şartı var

Böyle bir kampanyayı daha önce hiç duymadınız. Sıfır faizsiz nakit desteği isteyenler DenizBank’a koşun deriz. Detaylar haberimizde…
NAKİT SIKINTISI ÇEKENLERE O BANKADAN FAİZSİZ KREDİ İMKANI! KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI!
Nakit sıkıntısı mı çekiyorsun? işte bu haber
tamda size göre. DenizBank faizsiz kredisi imkanı sunuyor. Siz de nakit sorununuza son vermek için bu krediden yararlanabilirsiniz. Denizbank, müşterilerine düzenli olarak düşük faizli krediler sunmasıyla tanınmaktadır. Ama bu kez düşün faizli kredi
yerine faizsiz krediler başlatmak için kampanya başlattı. Üstelik kolay ödeme koşulları var. Denizbank kredi limitiyle ilgili tüm detaylar haberimizde…
DENİZBANK’TAN KREDİ FIRSATI
Yükselen enflasyon ve beraberinde gelen ekonomik zorluklar nedeniyle paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar için bankaların müşterilerine sunduğu birçok kredi seçeneği bulunuyor. Her bankanın kendine ait kredi limiti olmasına rağmen vatandaşlar durmadan herhangi bir bankada kredi limiti aramaya başladı. Denizbank, müşterilerine kredi fırsatlarını açıklayan ilk açıklamasını yayınladı. Denizbank, faizsiz kredi kullandıracağını resmi internet sitesinde duyurdu. Denizbank, sunduğu 10 bin TL'lik krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar için şartları resmi hesabından açıkladı. Denizbank'ın sunduğu bu krediden faydalanmak için Denizbank Mobildeniz uygulamasını indirmeniz ve müşteri olmanız gerekmektedir. Müşteri olduktan sonra müşterilere özel faizsiz 10.000 TL ve 6 aya varan vade imkanı sağlanacağı açıklandı.
DENİZBANK’IN KREDİ KAMPANYASINA KATILMANIN ŞARTLARI
Denizbank, bunun maddi sıkıntı yaşayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu bildirdi. Bu finansman fırsatından yararlanmak için öngörülen şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kredi sorgulamalarında, borçlanma oranı ve KKB puanına göre kredi değişikliği kararı verilmektedir. Aynı zamanda bir gün bu kredi kampanyasından yararlanabileceği söylendi. İlk kez Deniz Bank müşterisiyseniz bu fırsatı bir ay boyunca kullanabilirsiniz. Denizbank'ın sunduğu 10.000 TL faizsiz fırsatın yanı sıra kredi tutarının artması durumunda değişecek şartları da açıkladı. Bu değişikliklerin bir parçası olarak. 50.000'in altında 36 aya, 50.000 ile 100.000 arasında 24 aya ve 100.000'in üzerinde 12 aya kadar seçenekler sunulmaktadır.