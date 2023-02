Para bekleyenler dikkat! 4.330 TL hesaplara geçti: O kişilerden biri de siz olabilirsiniz hemen bakın!

Aile Bakanlığı, her ayın 15 ile 31 arasında bakım ödemelerinin yatırılacağını duyurdu. İlgili ödemeler Şubat 15’te hesaplara geçmeye başlayacak. Kimlik numarasıyla birlikte ödemelerinizi kontrol edebileceksiniz. Bu kapsamda herkese 4.330 TL yatırılacak. Başvuruda bulunmamış olanlar ise koşulları sağladıkları takdirde hemen başvurularını yapabilir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Her ayın belirli günlerinde, TC kimlik numarasına göre yatırılan ödemeler, asgari ücretin üzerine zamlanmıştır. 4.330 TL tutarındaki ödemelerin detayları şu şekildedir:Engelli kişinin kendi başına hayatını devam ettiremeyecek kadar ağır durumda olması gerekir; örneğin tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb. Ayrıca, aile bireylerinin bir aylık toplam gelirlerinin her birey için asgari ücretin 2/3'ünün altında olması durumunda başvuruda bulunabilir.Engelli Sağlık Kurulu Raporu, iki adet vesikalık fotoğraf, SSK – Emekli Sandığı – Bağ-Kur kurumlarından alınan gelir beyanı bilgileri, anne-baba boşanmış ise boşandığını doğrulayan mahkeme kararı, bakımını yapacak kişinin dilekçesi ve eğer vasi atanmışsa, vesayete ve atanmasına ilişkin mahkeme kararı, Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri (Engellinin ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin), eğer öğrenim görmekte ise öğrenim durumunu gösteren belge sureti ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben hazırlanan dilekçe gerekli olacaktır. Dilekçede, engellinin evde bakım hizmeti almak istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olan bireylerin mal ve gelir durumları belirtilmelidir.