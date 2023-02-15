Finans
15 Şubat 2023 - 23:09

Para gönderirken buna dikkat! O tarihe kadar limit değişti: Artık bu miktarın üzerinde yollanabilecek!

Son zamanlarda vatandaşlar bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaya devam ediyor. Peki mobil uygulamalardan para gönderme limiti ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
15 Şubat 2023 - 23:09
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Para gönderirken buna dikkat! O tarihe kadar limit değişti: Artık bu miktarın üzerinde yollanabilecek!
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Teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte para transferleri de genel olarak mobil uygulamalar üzerinden yapmaya devam ediyor. Peki FAST işlemlerinde limitler ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAST İŞLEM LİMİTİ ARTTI

Bankalar tarafından verilen ortak kararla birlikte bankalar arası yapılan FAST para transferlerinde 5 bin TL olan işlem limiti 20 bin TL olarak yükseltildi. 



FAST İşlem Limitleri Arttı

FAST ile birlikte elektronik ödeme sisteminde kayıtlı olan kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi de Kolay Adresleme Sistemi kullanımına sunulmuş oldu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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