Para gönderirken buna dikkat! O tarihe kadar limit değişti: Artık bu miktarın üzerinde yollanabilecek!







FAST İŞLEM LİMİTİ ARTTI







Teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte para transferleri de genel olarak mobil uygulamalar üzerinden yapmaya devam ediyor. Peki FAST işlemlerinde limitler ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalar tarafından verilen ortak kararla birlikte bankalar arası yapılan FAST para transferlerinde 5 bin TL olan işlem limiti 20 bin TL olarak yükseltildi.FAST ile birlikte elektronik ödeme sisteminde kayıtlı olan kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi de Kolay Adresleme Sistemi kullanımına sunulmuş oldu.