Paraları, poşetleri hazırlayın! BİM'de dev temel gıda indirimi başlıyor: Bu fiyatlarla son kez raflarda!

BİM'de bu hafta neler var? sorusuna yanıt aranırken resmi sitesi üzerinden katalog yayınlandı. BİM'de indirimli ürünler arasında temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler haberimizde.
BİM 4 NİSAN 2023 KATALOĞUAsperox Ultra 1 Litre Yağ Sökücü Sarı Güç 29,75 TL.
Newgen Micellar 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 33 TL. Mara 8 ml Hızlı Oje Kurutucu 34,50 TL. Macromax Renkli Mikrofiber Bez 62,50 TL. Mr.Green Desenli Bulaşık Süngeri 18,50 TL.
Asperox 2,5 Litre Yüzey Temizleyici 35,50 TL. Queen 3 Katlı 24’lü Tuvalet Kağıdı 117,50 TL. Naturalove Bukle Belirginleştirici Tarak 32,50 TL. Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 47,50 TL. Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti 89 TL.