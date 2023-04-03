Aktüel
03 Nisan 2023 - 23:30

Paraları, poşetleri hazırlayın! BİM'de dev temel gıda indirimi başlıyor: Bu fiyatlarla son kez raflarda!

Sevilen market zincirlerinden olan BİM evin ihtiyaç listelerini sıralarken market kampanya haberlerini duyurdu. Aktüel ürünleriyle bilinen BİM'de haftanın 2 günü ürünler indirime girerken 4 Nisan Salı aktüel kataloğu yayınlandı. İşte 4 Nisan 2023 kataloğu...

Aktüel
03 Nisan 2023 - 23:30
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Paraları, poşetleri hazırlayın! BİM'de dev temel gıda indirimi başlıyor: Bu fiyatlarla son kez raflarda!
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BİM'de bu hafta neler var? sorusuna yanıt aranırken resmi sitesi üzerinden katalog yayınlandı. BİM'de indirimli ürünler arasında temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler haberimizde.

BİM 4 NİSAN 2023 KATALOĞU

Asperox Ultra 1 Litre Yağ Sökücü Sarı Güç 29,75 TL.



Newgen Micellar 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 33 TL.

Mara 8 ml Hızlı Oje Kurutucu 34,50 TL.

Macromax Renkli Mikrofiber Bez 62,50 TL.

Mr.Green Desenli Bulaşık Süngeri 18,50 TL.

BİM 4 Nisan kataloğu

Asperox 2,5 Litre Yüzey Temizleyici 35,50 TL.

Queen 3 Katlı 24’lü Tuvalet Kağıdı 117,50 TL.

Naturalove Bukle Belirginleştirici Tarak 32,50 TL.

Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 47,50 TL.

Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti 89 TL.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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