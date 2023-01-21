Parası kalmayanlara ATM para yağdıracak! 20.000 TL'yi almak için tek koşul bu!

Bankalar, Ocak ayı ortalarında nakit avans ödemelerini başlattı. Ödemeler, yeni müşteriler için sadece şartları karşılamak şartıyla yapılıyor. Bankalar, müşteri sayılarını arttırmak amacıyla yüzde sıfır faiz imkanı sunuyor ve ödemeler 5 bin TL'den başlayarak 10.000 ila 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
ATM’YE UĞRAYAN 20.000 TL’Yİ CUK DİYE KAPIYOR! KOŞUL FAİZ ŞARTI YOK! TEK ŞARTA UYUYORSAN SEN DE PARANI HEMEN ÇEKEBİLİRSİN!Bankalar, özellikle yeni müşterilerini çekmek için nakit avans imkanları sunuyor. Bu imkanlar yüzde sıfır faiz ile sunuluyor ve 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Tek koşul, ATM'ye uğrayarak parayı çekmek. Mevcut müşteriler için de düşük faizli nakit avans seçenekleri sunuluyor.
AKBANK
Akbank, %0 faizli birçok avantajlı kredi ve avans imkanı sunuyor. Mevcut veya yeni müşterileri için toplamda 20.000 TL'ye kadar varan avantajlar sunuluyor. Bu avantajlar arasında %0 faizli 12 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi, %0 faizli 6 ay vadeli 10.000 TL taksitli avans imkanı gibi alternatifler yer alıyor. ING BANK
ING Bank, Turuncu Ekstra programına kayıtlı müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, müşteriler 20 bin TL'ye kadar %0,99 yansıyan faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Bu fırsat, Turuncu Ekstra programına kayıtlı müşteriler için sunulmaktadır ve sadece belirli bir süre için geçerlidir.
Toplam Maliyet 22.486 TL Faiz Oranı %1,48 Yıllık maliyet oranı %24,60 Aylık Taksit 1.874 TL ENPARA
Aylık faiz oranı
1,48 % Aylık taksit tutarı 1.405,36 TL Toplam geri ödeme tutarı 16.864,32 TL Masraflar 0 TL