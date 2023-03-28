Parası olan buna yönelsin! İslam Memiş resmen açık çek verdi: 2022'de yüzde 50 kazandırdı! İşte çok kazandıran o yatırım aracı







Gümüş, 2023'te daha iyi performans gösterecek

Gram gümüş, 2022 yılında %45 oranında değer kazandı







Gümüş fiyatları artacak

2023'te gümüş fiyatları ne olacak?

Finansal piyasalara ilişkin öngörüleriyle tanınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2023 yılı için en kârlı yatırım araçlarından birini açıkladı.İslam Memiş'e göre gümüş 2023 yılında en kârlı yatırım araçlarından biri olacak. Gümüş fiyatları son yıllarda dalgalı bir seyir izlese de Memiş, gümüşün bu yıl diğer yatırım seçeneklerinden daha iyi performans göstereceğine inanıyor. İşte nedeni.İslam Memiş gümüşün 2022 yılında %45 gibi şaşırtıcı bir oranda değer kazandığına dikkat çekti. Ayrıca, altın-gümüş oranının şu anda 81,30 olduğunu ve gümüşü altından daha uygun bir yatırım seçeneği haline getirdiğini belirtti. Nakit parası olan yatırımcılar bu yıl altın yerine gümüşe yatırım yapmayı düşünebilir.İslam Memiş, gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıl artmasını bekliyor. Gümüşün şu anda değerinin altında olduğuna ve büyüme için önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığı konusunda uyarmakla birlikte, bir yatırım aracı olarak gümüşün geleceği konusunda iyimser.2023 yılı itibariyle gümüş ons fiyatı 23,46 dolar seviyesindeyken alış fiyatı 14,24 TL, satış fiyatı ise 14,80 TL'den işlem görüyor.