













BANKADA PARASI OLANLARA MÜJDE







Parası olan daha da paralanacak! Bankalarda faiz depremi: 32 günde tomar tomar para kazanılacak! Bankada parası olan yaşadı. Bankalar faiz oranlarını açıkladı. Tomar tomar para kazanacaksınız. İşte detaylar.Bu sene paraya doyacaksınız. Bankalardan açıklama geldi.Bankalar 32 günlük faiz kararlarını ve oranları açıkladı. Güncel oranlar haberimizde. Parası olanları ilgilendiriyor bu haber. 1 ay gibi kısa sürede paranız 3 katına çıkacak. Yani 3'e katlanacak. Nasıl mı? İşte detaylar...Bankalar bugün itibariyle mevduat faizlerini yükseltti. Mevduat faizleri tam 18 puan arttı. Şu an için % 29'a çıktı. Parası olan günde 3 katı kadar para kazanacak. Tabi parasının. Bankalar mevduat faizlerini güncellemesi ile birlikte 100 bin TL için 32 günlük faiz oranı 2 bin 415 TL’ye çıkartıldı. Bankaların yeni faiz oranları ile birlikte paranız 3 katına kadar çıkacak. İçerideki paraya dikkat.Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde politika faiz karaını %9'a kadar indirmişti. Bu hamle ile birlikte Türk lirası mevduat hesapları faizlerle birlikte düşüşteydi. Bu duruma müdahalede bulunarak Türk lirasının oranını artırma için yeni düzenlemeler yaptı. Mevduat faiz oranlarını yükseltti. Ekonomi uzmanlarının açıklamalarına göre, bankalardaki mevduat hesapların faiz oranları daha da yükselecek. Türk lirasının mevduat faizi için %30 olacağı tahmin ediliyor.