Parası olan elini çabuk tutsun deposunu fullesin! Bu gece yarısı rekor zam gelecek! Akaryakıt fiyatları cepleri boşaltacak! İşte yeni İstanbul, Ankara, İzmir Benzin Motorin ve LPG fiyatları. İşte detaylar...
AKARYAKIT FİYATLARIDuyduk duymadık demeyin. Araç sahiplerini üzen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından sonra akaryakıt fiyatlarını dev bir zam bekliyor. Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına dev zam yapılacak. Zammı duyan akaryakıt istasyonlarına koşmaya başladı bile. Araçlarının depolarını fulleyerek zamdan çok etkilenmek istemiyorlar. Zamlarla ile birlikte olan yeni akaryakıt fiyatları zam miktarı. Tüm detaylar haberimizde...
Akaryakıt fiyatları dalgalı ve yüksek seyrine devam ediyor. Benzin fiyatlarına son olarak bir indirim yapılmıştı. Haftanın son günü ile beraber benzin fiyatlarına gelen zam sürücüleri üzdü. Yetkililerden gelen son haberlere göre 17 Ocak Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına 67 kuruşluk zam yapılacağı iddia edildi. Gece yarısından sonra yeni fiyatlar uygulamaya konulacak. Bu zammın benzin için geçerli olacağı, motorinde herhangi bir değişiklik olmayacağı söylendi.